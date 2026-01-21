「スマイルリンクさっぽろ Supported by辛ラーメン」　アクティオがスポンサーとしてイベントを応援！

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2026年1月28日（水）～2月11日（水・祝）に北海道札幌市の大通公園3丁目西で開催される「スマイルリンクさっぽろ Supported by辛ラーメン」のスポンサーとして本イベントを応援します。

「笑う冬には、福来たる。」をキャッチフレーズに開催する「スマイルリンクさっぽろ Supported by辛ラーメン」は、札幌市の観光推進施策として、今年も開催されます。会場は前年に引き続き、大通公園3丁目西で、さっぽろ雪まつりの連携事業として実施されます。開催期間中、国内外からの観光客や市民の方に、札幌の新たな夜観光アクティビティとして、アイススケートをお楽しみいただけます。アクティオは、この「スマイルリンクさっぽろSupported by辛ラーメン」のスポンサーとして、本イベントを盛り上げていきますので、是非ご期待ください。

アクティオは、スポーツを通じ豊かな社会に貢献する活動を今後も続けてまいります。

■開催概要