【上越市立水族博物館 うみがたり】ハートフルウィンター２０２６【２０２６年１月３１日（土）～３月１５日（日）】

株式会社 横浜八景島

上越市立水族博物館『うみがたり』では、２０２６年１月３１日（土）から３月１５日（日）の間、バレンタイン・ホワイトデーにちなんだシーズナルイベント「ハートフルウィンター２０２６」を開催します。

「和み」をテーマに寒い冬でも心が温まり、リラックスできるようなイベントや展示を実施します。

アザラシのほっこりかわいい姿をお届け！ハロー！アザラシキッズ～バレンタイン・ホワイトデーver.～

ゴマフアザラシの「フタバ」や「ミツバ」の行動をご覧いただきながら、『うみがたり』生まれの２頭の特徴のほか、バレンタイン・ホワイトデーにちなみゴマフアザラシの求愛行動について解説します。

かわいらしい行動に心和むこと間違いなし！

期 間：２０２６年２月７日（土）、８日（日）、１１日（水・祝）、１４日（土）、

３月７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日）

時 間：１３：３０

場 所：２階 ふれんどプール

チョコレートのような魚がお出迎え♪ウェルカム水槽

『うみがたり』のエントランスを彩る「ウェルカム水槽」を設置します。

展示するのは、茶色いボディにミルクのように見える白いラインがチョコレートを連想させる「チョコレートグラミー」です。ゆったりした泳ぎが来館者を和ませます。

場 所：１階 エントランス

展示生物：チョコレートグラミー

ラブ・クイズ！（求愛クイズ）

生きもののさまざまな求愛行動についてクイズ形式で紹介するパネル展示です。

スタッフによるほっこり心和む手書きイラストで、楽しみながら学べる仕掛け満載です。

場 所：３階 スロープ

Art of Dolphin

冬期限定の水中ドルフィンパフォーマンス「Art of Dolphin」は、バンドウイルカとトレーナーとが水中で織りなす優雅な泳ぎが魅力のパフォ―マンスです。陽の光に照らされたバンドウイルカの「美しさ」と「躍動感」が詰まった癒しの時間をお楽しみいただけます。

期 間：２０２６年１月３１日（土）～４月上旬

時 間：平 日

１１：００、１３：００、１５：００

土日祝および３月２０日（金・祝）～４月５日（日）

１１：００、１２：３０、１４：００、１５：３０

場 所：２階 イルカホール

学割

当館利用時に学生証をご提示いただくと、お得に『うみがたり』をご利用いただけます。

開館時間

料金

※ 身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳（全ての等級）を、お持ちの方は、個人料金の５割引となります。

(対象者1名に対して、介助者１名まで個人料金の５割引き)

障がい者手帳アプリ「ミライロＩＤ」もご利用いただけます。

※ 年間パスポートの作成時に、パスポート所有者となる方の顔写真の撮影を行いますので、必ず所有者となる方ご本人がご来館ください。

※ 年間パスポートの購入時に、本人確認書類等は必要ありません。

※ その他入館券ご購入時に、年齢を確認するための書類等は特に必要ありません。

アクセス