「メタバースはバズワードで終わるのか？」広報担当者が知るべき“メディアが食いつく”発信の裏側をまとめたお役立ち資料を無料公開

株式会社PRIZMA

「メタバース事業に取り組んではいるものの、“ただのイベント告知”で終わってしまう……」

「トレンドワードのはずなのに、メディアにまったく取り上げられない……」

日々の広報活動の中で、そんな悩みを抱えていませんか？

成果が出ない原因は、決して企画力不足ではありません。

メディアが求める「新規性」や「意外性」という視点を、メタバースという文脈に適切に落とし込めていないだけなのです。

そこで株式会社PRIZMAは、実際の成功事例から導き出した広報戦略の決定版資料『メタバースとは？ プレスリリースの事例を交えて徹底解説』 を公開しました。

▼【無料ダウンロード】お役立ち資料はこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper123?utm_source=prtimes

「メタバース」という言葉だけでは、もう記事にならない？

一時的なブームを経て、メディアの視点は「メタバースで何ができるか」という初歩的な段階から、「その取り組みに社会性や意外性があるか」を見極める厳しい選別フェーズへと移行しています。

単に「仮想空間を作りました」と伝えるだけでは、情報の海に埋もれてしまうのが現実です。

本資料では、メタバースを単なる技術トレンドとして扱うのではなく、企業の信頼性を高め、採用力や投資評価にも寄与する「戦略的広報資産」として活用するためのメソッドを凝縮しています。

本資料で公開しているノウハウ（一部）

本資料では、実際に大きな反響を呼んだ 4つのプレスリリース事例を徹底解剖し、以下のポイントを具体的に解説しています。

●「日本初」のインパクトを最大化する情報設計

メディアが重視する「新規性・独自性」を、どのように定義・表現するのか

●「ゴーグル不要」という意外性の作り方

「VR＝ゴーグル必須」という定説を覆し、記者や読者の目を止めるフック設計



●伝統技術 × 最新技術の対立構造

「匠の技」と「AI」など、相反する要素を掛け合わせてストーリーを生む手法



●社会課題（不登校・教育）へのアプローチ

単なる自社PRに終わらせず、報道性の高いテーマへ昇華させる切り口



●メディア掲載率を左右する「ビジュアル素材」の条件

記者が“そのまま使いたくなる”画像・映像・調査データの提供ポイント

※上記は一部抜粋です。全文は資料にてご覧いただけます。

この資料で目指す姿

本資料を活用することで、メタバース領域での情報発信は「トレンドへの便乗」から、「企業の未来を牽引する先進性の証明」へと進化します。

メディア露出の増加にとどまらず、顧客・投資家からの信頼獲得や、「最先端技術を使いこなす企業」としての採用ブランディング強化など、広報を起点とした多面的な企業価値向上を実現します。

▼【無料ダウンロード】お役立ち資料はこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper123?utm_source=prtimes

株式会社PRIZMAについて

株式会社PRIZMAではリサーチから、プランニング、PRまですべての機能を兼ね備えた、一気通貫型でPRサービスを網羅的に提供可能です。

リサーチ＆企画力、コンテンツ力、メディアリレーション。3つの要素を組み合わせることで、PRの新たな地平を生み出す、全く新しい形のPRエージェンシーです。

PRIZMAは貴社の専属PRパートナーとして、包括的プロモーション戦略を提供します。



【事業内容】

・ブランドコンサルティング

・コンテンツマーケティング

・ネット集客支援

・メディアPR代行



【サービス概要】

・PRIZMA｜調査リリース

独自調査で大手メディアに拡散。平均掲載数も50件以上を実現。PRIZMAにはアンケート調査を活かした豊富な実績があります。大手メディアをはじめとした、影響力の高い媒体へ質の高い記事を配信を行います。

https://www.prizma-link.com/press



・PRIZMA｜漫画プロモーション

市場ではまだ新しい漫画インフルエンサーや、1億PVの漫画メディアで培った漫画制作を通して総勢200名以上の実践経験豊富なクリエイターと日々オリジナル漫画を制作しています。貴社のご要望にフィットした実力のある漫画家をアサインさせていただきます。

https://www.prizma-link.com/manga



・PRIZMA｜リサーチ

国内1,000 万人以上、5,000件以上の調査実績を誇る国内最大級の市場調査スキームを保有しており、貴社の求める情報を信頼できる客観的なデータでご納品させていただきます。

https://www.prizma-link.com/research

広報担当者・マーケ担当者様必見の無料ホワイトペーパー・コンテンツ集

▼無料ホワイトペーパー

「マンガでわかるPRIZMA」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/prizma_form2

「リサーチコンテンツの活用に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper16

「z世代の漫画コンテンツへの興味関心に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper19



▼コンテンツ集

・「成功する広報の方法とは？」広報担当者がおすすめする方法5選

https://www.prizma-link.com/press/blog/8aCu6dYK

・【プレスリリース使用者必見】プレスリリースの外注って実際意味あるの？

https://www.prizma-link.com/press/blog/press_outsorce

・「ウェビナーの実態調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper40

株式会社PRIZMA

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/

Tel : 03-5468-1850（代）