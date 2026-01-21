PixAI、日本向け創作ツール群を拡充、「ギャルゲーUI生成ツール」をツールボックスに追加

Metanomaly株式会社

AI創作プラットフォーム「PixAI」は、日本の創作文化に即した制作体験を強化する取り組みの一環として、いわゆるアドベンチャーゲーム風UIを生成できる「ギャルゲーUI生成ツール」をツールボックスに追加しました。

本ツールは、カスタムデザインの制作を目的としており、イラストにUI表現を組み合わせることで、視覚的に物語性を感じさせるシーン制作を可能にします。

【日本の創作スタイルに合わせたツール拡充】

PixAIではこれまで、日本のイラスト・二次元創作シーンで使われやすい表現や制作フローを重視し、ツールボックスの拡充を進めてきました。

今回追加された「ギャルゲーUI生成ツール(https://pixai.art/ja/generator/preset/galgame)」も、そうした取り組みの中で開発された機能のひとつです。

【「ギャルゲーUI生成ツール」について】

本ツールでは、キャラクターイラストをベースに、アドベンチャーゲームで見られるようなUI構成をAIが生成します。

具体的には、

- 会話ウィンドウを想起させるUI- 選択肢表示を含む画面構成- ゲーム画面風のレイアウト表現

などを組み合わせることで、一枚のイラストを「シーン」として表現することが可能です。

【制作負担を抑えたビジュアル表現】

従来、こうした表現を行うには、UIデザインやレイアウト設計など複数の工程が必要でした。

ギャルゲーUI生成ツールを活用することで、専門的なデザイン知識がなくても、短時間で統一感のあるビジュアル制作が行えます。

【想定される活用シーン】

本ツールは、以下のような用途での活用を想定しています。

- オリジナルキャラクターの世界観表現- ゲーム企画・ビジュアルイメージの作成- シナリオや物語作品のイメージカット- SNS投稿用の演出付きビジュアル

個人創作からプロ級のビジュアル制作まで、幅広く利用できます。

【PixAIの実績と展望】

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。



2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。



2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。



PixAIは今後も、日本の創作者が直感的に使えるツールの拡充を進め、創作表現の幅を広げる機能開発を継続していきます。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/ja- PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)- 公式X：https://x.com/PixAI_OfficialPixAI- 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP