【出前館×PTW共催】「後追いQA」から脱却するための“上流QA”をテーマとしたエンジニア向けイベントを開催

株式会社出前館（本社：東京都渋谷区、以下 出前館）と株式会社ポールトゥウィン（本社：東京都新宿区、以下 PTW）は、2026年2月20日（金）に「後追いQA」からの脱却をテーマとしたエンジニア向けイベント「開発スピードと品質を両立するための、上流から始める品質づくりの実践」を共同開催します。

本イベントは、出前館におけるQAの取り組みを広く発信するとともに、品質づくりに関心のあるエンジニア・QA人材との接点を創出することを目的としています。

近年、プロダクト開発のスピードが加速する一方で、品質課題がリリース後に顕在化し、手戻りコストが増大するケースも少なくありません。こうした状況を受け、QAにはテスト工程だけでなく、企画・要件定義など上流工程から品質を定義し、関係者と合意形成する役割が求められています。

本イベントでは、国内最大級のデリバリーサイトを運営する出前館とPTWが現場で直面した課題と取り組みをもとに、「後追いQA」から脱却するための判断軸と実践例を共有します。

イベントについて

「開発スピードと品質を両立するための、上流から始める品質づくりの実践」

【タイムテーブル】

■19:00～19:05

ご挨拶

■19:05～19:35

各社登壇セッション

◇PTW：開発ライフサイクル全体で考えるQA

登壇：PTW 木川 広基

・Quality Assuranceとは何か

・なぜ上流からQAが必要なのか

・品質定義／合意形成／リスク管理／テスト設計・実装の実践事例

◇出前館：複雑にからみあう複数システムを要するQAの実情と展望

登壇：出前館 金子 貴成

・出前館QAの現在について（2年前～現在の姿）

・現場で生じた課題に対する解決策とManagerとしての関わり方

・特定チームでの課題解決、取り組みを組織全体へ

・出前館QAの未来像に向けて

■19:35～19:55

出前館×PTWのQAメンバーによるライトニングトーク

・開発スピードを落とさずに品質を守るため、QAとして現場で意識していること

・QAの理想と現場の制約に挟まれながら実践している工夫

・品質設計や品質基準策定で、品質リスクを未然に潰せたケース

■19:55～20:25

パネルディスカッション

・上流から品質を作るQAは、現場で何が変わるのか？

・これからのQAエンジニアに求められる力とは？

登壇：PTW 木川 広基、片伯部 祐 出前館 金子 貴成、平良 拓郎

■20:25～21:00

懇親会（オフライン参加者向け）

開催概要

イベント名：「開発スピードと品質を両立するための、上流から始める品質づくりの実践」

開催日：2026年2月20日（金）

時間：19:00～21:00（18:40受付開始）

形式：ハイブリッド開催（オンライン／オフライン）

会場：出前館オフィス（〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿11F）

配信：Zoom

参加申込：https://demaecan.connpass.com/event/381661/

※上記URLよりお申し込みください。

株式会社出前館について

出前館はクイックコマースサービスとして領域を拡大し、当社のコーポレートミッション「テクノロジーで時間価値を高める」に基づき、利用いただいた皆さまに対して"時間価値の最大化"を実現していきたいと考えています。地域活性化とともに、少子高齢化や買い物難民の増加をはじめとした地域や社会課題の解決に向き合い、社会にとって不可欠なライフインフラとして日本経済の発展に貢献できるサービスを目指して挑戦を続けています。

採用情報：https://recruit.demae-can.co.jp/

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

