【福井県美浜町】はあとぴあはあとホールでドキュメンタリー番組「おかえり美浜」上映会を開催

おかえり美浜実行委員会は2月28日（土）、ドキュメンタリー番組完成上映会「おかえり美浜～高校生が居場所を求めて見えた景色～」を開催いたします。

上映会は、美浜町で育った高校生たちの1年間の挑戦と、それを見守る地域の人々の姿を記録した映像を通じ、参加した町民一人ひとりが「美浜町の今」を感じ、次の関わりへとつなげていくことを目的に開催いたします。

「おかえり美浜」完成上映会とは

本上映会は、美浜町を舞台にしたドキュメンタリー番組の完成をお披露目するイベントです。

本作品が描くのは、「学びプロジェクトKai」に通う高校生の成長と町の変化です。

生徒らは、美浜町を舞台とした「マイプロジェクト」の企画・実施を通してさまざまな人と出会いました。プロジェクトが上手くいかず行き詰まったり、現実と理想とのギャップに葛藤したり。

試行錯誤を続けたプロジェクトは、日本最大級の学びの祭典である「全国高校生マイプロジェクトアワード全国Summit」に出場する快挙を達成しました。

今回、ドキュメンタリーを制作したのは「MMネット」の上原萌愛キャスター。元教員の経歴を持つ上原さんは、「高校生の挑戦の裏にあるプロセスこそ、今の美浜にとって大切なのではないか」と感じ、番組制作がスタート。

12月末、約1年間にわたる撮影が終了し、番組が完成しました。

上映会当日は、上原キャスターと高校生によるトークショーや参加者による対話も開催いたします。

高校生の等身大の悩みや成長、そして彼らを受け入れる町の温かさに触れることで、参加者が思わず「おかえり」と言いたくなるような余韻を共有し、この町との関わり方を再確認する機会とすることを目指しています。

イベント概要

イベント名：ドキュメンタリー番組上映会「おかえり美浜～高校生が居場所を求めて見えた景色～」

開催日時 ：2月28日（土）10時～12時（予定）

開催場所 ：保健福祉センターはあとぴあ はあとホール

アクセス ：JR美浜駅から徒歩15分

料 金 ：無料

定 員 ：400名（事前申込制）

申し込み ：Googleフォーム(https://forms.gle/Bzy1ndeKsqdUZWz96)よりお申し込みください。

主 催 ：おかえり美浜実行委員会

制 作 ：MMネット

制作協力 ：学びコミュニティKai（運営：株式会社FoundingBase）

美浜町について

福井県南西部にある美浜町は「三方五湖」や「水晶浜」など美しい景色が広がるまちです。

FoundingBaseは、小中学生対象の公設塾「放課後教室サン」と高校生対象の「学びコミュニティKai」を運営。

テーマ型授業やマイプロジェクトなどを通して、子どもたちが自ら考え行動する力を育んでいます。

今後は、町内の小中学校の総合学習の支援を行うなど、学校教育領域での取り組みを進めていきます。

施設情報

学びコミュニティKai

場 所：美浜未来（これから）想作所まほら

活動時間：火～金：17時～21時

土曜：10時～19時（定休日：日・月）

電話番号：050-5482-3342

アクセス：JR美浜駅から徒歩約8分

HP ：https://mihama-manabi.jp/kai

SNS ：@sun_kousetsujyuku(https://www.instagram.com/sun_kousetsujyuku/)

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 美浜町拠点

担 当 ：和田（プロモーション担当）

電話番号：050-5482-3342

メール ：m-wada@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般