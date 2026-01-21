大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、ベルガロッソいわみから白山 玄貴選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、Vervento京都出身で、市立船橋高校を経て、大阪体育大学で活躍してきたMF 白山 玄貴（しらやま げんき）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

中盤で攻守に関わり、チームのダイナミックなプレーとバランスを支えました。クラブでの在籍中はチームメイトやサポーターと共に多くの思い出を築き、ピッチ外でも人間性の高さが光る選手です。

■プロフィール

名前：白山 玄貴（しらやま げんき）

ニックネーム：げんき

ポジション：MF

経歴：

・Vervento京都

・市立船橋高校

・大阪体育大学

・ベルガロッソいわみ

■白山 玄貴選手 コメント

今シーズンosakacity scでプレーさせていただくことになりました白山玄貴です。

2年ぶりに大阪でサッカーができることにワクワクしています。

昇格とその先のビジョンの達成のために全力を尽くします。

熱い応援をよろしくお願いします！

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/