中小企業向けの新サービス「neoAI Chat mini」を開発　25名から最大100名まで導入可能、中堅中小企業でも手軽に安心して生成AIを業務活用。 第一弾として、株式会社大塚商会より提供開始。

「neoAI Chat mini」は、企業向け生成AIの導入において課題になりやすい「初期設定の負荷」「導入コスト」を見直し、中堅中小企業で必要とされる範囲にユーザー数・容量・機能を最適化したプランです。

開発の背景

生成AIの活用は急速に広がっていますが、その導入状況には企業規模による大きな格差が生じています。日経BPの調査（2024年10月）では、従業員300人未満の企業で生成AIを「全社的に活用している」割合はわずか1.3%にとどまる一方、従業員5,000人以上の大企業では19.0%に達しており、最大15倍もの導入格差があることが明らかになっています。

中堅中小企業において生成AI導入が進まない背景には、「セキュリティへの不安」「現場で改善できる仕組み不足」に加え、「コストに見合う導入設計の難しさ」「初期設定の負荷」などが導入障壁となっているケースがあります。

neoAIは、中堅中小企業のお客様にも生成AIの恩恵を届けるため、大企業向けに提供してきた高いセキュリティ水準はそのままに、中小企業様が導入しやすい料金体系と運用の安心感を重視した「neoAI Chat mini」を開発しました。

neoAI Chatについて

株式会社neoAIが提供する企業向け生成AIサービス「neoAI Chat」は、GPT、Gemini、Claudeなど最新テクノロジーと、東京大学松尾研究室メンバーが開発したアルゴリズムを融合した社内AIエージェントプラットフォームです。

汎用大規模言語モデルによるチャット機能と、業務特化型AIアシスタントの設計・運用をワンプラットフォームで提供しております。企業データを「学習」させることで、社内規定の自動応答、メール作成、議事録要約、面接質問の自動生成、資料作成の自動化など、さまざまな業務に特化したAIアシスタントを誰でも簡単に構築することができます。

＜主な導入事例＞

「neoAI Chat」は、金融機関をはじめとする150社以上の企業に導入されています。

「たよれーる neoAI Chat mini」の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109048/table/41_1_0df2b9bddb90ca50add84d5a48034bb0.jpg?v=202601210151 ]

「たよれーる neoAI Chat mini」は、「neoAI Chat mini」を株式会社大塚商会が販売・提供するサービスです。大塚商会の「たよれーる」シリーズとして提供することで、お客様は大塚商会による問い合わせ窓口や導入支援といった充実したサポートを受けながら、安心して生成AIの業務活用を始めることができます。さらにオプションサービスとして、生成AIの導入全体にかかる教育や導入支援、伴走支援サービスも併用してご利用いただくことで、より効果的な生成AI導入が可能となります。

「neoAI Chat mini」の特徴

1. 安心のセキュリティ

「neoAI Chat mini」は、金融機関で採用されている「neoAI Chat」のセキュリティ水準はそのままに、一部コア機能に制限してご提供します。業務で扱う情報を安心して入力できるよう、お客様のデータが保存されず、外部の生成AIモデルを含め再学習にも利用されない運用を前提に設計しています。機密情報や社内情報を扱う場面でも、生成AIを業務に取り入れやすくします。

2. 中小企業様に特化したプラン

「neoAI Chat mini」は、中堅中小企業のお客様が導入しやすいよう、最小25名から最大100名までのユーザー規模でご利用いただけます。導入コストを抑えながら、生成AIの業務活用を始めることができます。

※neoAI Chatへのアップグレードもシームレスに対応可能

※提供料金については、詳しくはお問い合わせください。

3. 複数の最新AIモデルをワンプラットフォームで利用可能

1つのご契約で、GPT、Claude、Geminiの3つの主要AIモデルをご利用いただけます。業務内容や用途に応じて最適なモデルを選択できるため、さまざまな業務シーンに対応した生成AI活用が可能です。

※「neoAI Chat」に比べて、一部上位AIモデルの利用に制限がございます。

4. 充実したエージェント機能

「neoAI Chat mini」では、社内データを活用したアシスタントや、高度なエージェント機能をご利用いただけます。

アシスタント作成機能：社内データを利用した企業独自のAIを作成

Deep Research機能：Web上の情報を自動収集・分析し、調査レポートを作成

PowerPoint生成機能：対話形式でプレゼンテーション資料を自動作成

■ 会社概要

株式会社neoAI

本社所在地：東京都千代田区

代表取締役社長：千葉 駿介

設立：2022年8月