【株式会社ウェーブコーポレーション】ビューティーワールドジャパン福岡2026に出展
「今のメニューを、もう一段階アップデートしたい」
そんなサロンオーナー様の想いに応える為、今年のウェーブコーポレーションは結果出しに徹底的にこだわります。
話題のデバイス「ソフトダーマ」とブースター美容液が創り出す「先進の技術」を、ぜひご自身のお肌でご体感ください！
■注目展示１：早く・深く*・隅々にまで届ける「エステ版ソフトダーマペン」
美容クリニックでも人気の「ダーマペン」ですが、施術時の痛みや出血、ダウンタイムそして高額などという理由から躊躇される方も多いのが実情です。
「スパトリートメント ソフトダーマペン」は、シリコン製のnanoチップを採用。
微細な突起を振動させながら角質層を刺激することで、美容液の浸透*を促します。
＊：角層まで
【20分間の無料施術体験を実施】
会期中、実機を用いた無料施術体験を実施いたします。
事前予約を承っておりますので、この機会に是非ご自身のお肌と身体で体感ください。
事前予約はこちら :
https://wave-corporation.jp/info/bwj-fukuoka2026-taiken/
■注目展示２：新登場！3種類のブースター美容液
クリニック施術でも大注目の成分を配合したブースター美容液シリーズがスパトリートメントから新登場！
ワンランク上の贅沢なエイジングケア*¹を求める方、シワ・たるみ・赤み・肌荒れなどが気になる方に。
１．スパトリートメントEXOブースター（25%・50%）
世界的エクソソーム研究開発企業である『エクスコバイオ社』が生み出した「高純度なエクソソーム*²」原料を使用。
２．スパトリートメントPDRNブースター （25%・50%）
エイジングケア*¹で話題の天然サーモンPDRN*³を配合。
３．スパトリートメント EXO×PDRN*³ブースター 99%
上記２つの成分を限界まで配合した贅沢なプレミアム美容液。
＊1：年齢に応じたケアのこと
＊2：ヒト脂肪間質細胞エクソソーム（保湿・整肌成分）
＊3：DNA-Na（整肌成分）
■ その他展示・限定企画
九州初公開の新商品展示をはじめ、2009年の発売以来愛され続けるまつ毛美容液『ビューティーラッシュ』など、スタッフ厳選のアイテムを会期中限定の特別価格にてご提案いたします。
私たちの「こだわり」を詰め込んだブースで、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
出展概要
ビューティーワールド ジャパン 福岡
会期：2026年2月16日（月）～18日（水）
開場時間：10:00～17:00（最終日は16:30まで）
会場：マリンメッセ福岡Ａ館
ブースNo.：コスメティックゾーン F033
入場料：無料
※ウェブサイトからの事前来場登録が必須です
事前来場登録はこちら :
https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html