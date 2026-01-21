株式会社zapath、美容医療に特化したAIコール機能をリリース

株式会社zapath

美容医療クリニックに特化した次世代型AIエージェントCRM「ClinicHub（クリニックハブ）」を展開する株式会社zapath（本社：東京都渋谷区、代表取締役：四戸淳弘）は、新機能として、AIによる自動音声対応を含めた「AIコール機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能により、施術中や閉院後などスタッフが対応できない時間帯の取りこぼしを防ぐだけでなく、AIが自然な会話で予約受付からカルテへの自動要約・格納までを一気通貫で完結。クリニック運営の劇的な効率化と、患者様一人ひとりに最適化された体験（UX）の向上を実現します。

開発の背景：美容クリニックの成長を阻む「電話対応」の課題

今お使いの電話番号をそのまま活用でき、夜間や休診日以外はスタッフによる対応へと簡単に切り替えが行えます。

多くの美容クリニックにおいて、施術中やカウンセリング中、あるいは休診日や夜間の「電話の取りこぼし」は、ダイレクトに機会損失へと繋がる大きな課題です。一方で、従来の自動音声ガイダンス（IVR）は「～のご用件の方は1番を…」といった操作が煩雑であり、患者様の満足度を下げてしまう懸念がありました。

ClinicHubはこれまで、LINE連携や契約管理を通じて美容医療の体験価値を高めてきました。今回、新たにAI搭載の電話機能を実装することで、電話応対を「スタッフの負担」から、「患者満足度を高めるためのコミュニケーションツール」へと変革します。

「ClinicHub AI電話機能」の6つの特徴

1. AIによる自然な対話型の電話受付代行

従来の機械的なガイダンスではなく、AIが自然会話で要件をヒアリング。違和感のない会話を通じて、予約受付やお問い合わせ対応を代行します。

2. カレンダー・患者情報とのリアルタイム連携

ClinicHub内のカレンダー空き情報から自動で予約登録が可能。着信時には患者情報が即座に表示されるため、過去の施術履歴やLINEでのやりとりを確認しながら、スムーズな応対が行えます。

3. AIによる通話内容の自動要約・カルテ格納

通話終了後、AIが会話内容を即座に要約し、音声データとともにClinicHubの患者プロフィールへ自動格納。入力漏れをゼロにし、スタッフ間の情報共有を効率化します。

4. 既存番号（03/06など）の継続利用が可能

現在お使いの電話番号をそのまま利用できるため、番号変更に伴う周知の手間やコストは一切発生しません。

5. 柔軟な稼働設定（夜間・休日のみの利用も可能）

「夜間や休診日だけAIに任せる」「混雑時だけオンにする」といった切り替えが管理画面から簡単に行えます。クリニックの状況に合わせた柔軟な運用が可能です。

6. 場所を選ばないクラウド電話（発着信）

ブラウザやアプリを通じて、PCやタブレットから同時発着信が可能。クリニック内だけでなく、リモート環境でも電話機能を活用できます。

AIコールをご体験いただけます

本リリースの公開にあわせ、ClinicHubのAIエージェントによる電話応対を実際にご体験いただける専用番号を開設いたしました。AIがいかにスムーズに要件をヒアリングし、自然な対話を行うかをぜひお確かめください。

【AIコール体験デモ番号】 050-1784-4975

※通話内容の録音および個人情報の取り扱い(https://zapath.jp/privacy)が適用されます。あらかじめご了承ください。

導入によるメリット

今後の展望

- 機会損失の解消：24時間体制のAI受付により、深夜や早朝の予約希望も逃しません。- ホスピタリティの向上：「誰からの電話か」を瞬時に把握。パーソナライズされた応対で患者様の信頼を高めます。- 入力事務の削減：電話メモの転記作業が不要になり、スタッフはより付加価値の高い接客や施術に集中できます。- コミュニケーションの資産化：全ての対話履歴が自動で集約されるため、サービス改善のための貴重なデータとして活用可能です。

私たちはClinicHubを通じて、美容医療に関わるすべての人々が、本来の業務や体験により集中できる環境を目指しています。今回リリースしたAI電話機能は、単なる効率化ツールではなく、クリニックと患者様とのコミュニケーションのあり方を変革し、より安心できる美容医療体験を提供できる基盤となります。煩雑となりやすい電話対応を、美容医療を利用するすべての患者様と医療機関における「不安を無くすためのコミュニケーションツール」とできるよう、今後もClinicHubを通じて、美容医療業界の新しいスタンダードを創り続けてまいります。

株式会社zapathの概要

名称 ：株式会社zapath（ザパス）

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-24-14

代表者 ：代表取締役 四戸淳弘

事業内容：自由診療クリニック向け支援サービスの提供

URL ：https://zapath.jp

サービス：

- 自由診療クリニックのAIエージェント「ClinicHub」https://clinichub.zapath.jp

- 自由診療クリニックのAIBPOサービス「WeMedical」https://wemedical.zapath.jp

- 自由診療の検索エンジン「キレイサーチ」https://kireisearch.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社zapath 広報チーム

E-mail：info@zapath.jp