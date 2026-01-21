日本の工芸・ライフスタイルブランドが北米市場へニューヨークで開催「SHOPPE OBJECT 2026 winter」に出展

株式会社リアルジャパンプロジェクトREALJAPANPROJECT×SHOPPE OBJECT 2025 Winter

株式会社リアルジャパンプロジェクト（東京都渋谷区、代表取締役：河内宏仁）は、2026年2月1日（日）～3日（火）にアメリカ・ニューヨークで開催される北米向けライフスタイル展示会 「SHOPPE OBJECT 2025 Winter」 に出展いたします。

本展示では、日本各地の工芸・ものづくり・ライフスタイルブランドが集結し、北米市場に向けたブランド発信および販路開拓を目的に出展します。

リアルジャパンプロジェクトは、日本側とニューヨーク現地拠点の両輪体制により、出展準備から商談、展示会後の営業活動までを一貫してサポートします。

開催概要

名称：REAL JAPAN PROJECT × SHOPPE OBJECT NEW YORK 2025 Summer

会期：2026年2月1日（日）～2月3日（火）

9:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：The Starrett-Lehigh Building

（601 West 26th Street, New York, NY 10001）

ブース番号：4-E118

主な出展ブランド（五十音順・一部）

・大内工芸(https://www.take-ouchi.co.jp/)

・大谷喜作商店(https://www.take-ouchi.co.jp/)

・OMOSHIROI SERIES(https://www.take-ouchi.co.jp/)

・CARGO(https://unpuzzle.jp/)

・kna plus（クナプラス）(https://unpuzzle.jp/)

・そうた窯(https://unpuzzle.jp/)

・CHOPLATE(https://unpuzzle.jp/)

・TEILE（サンサンスポンジ）(https://unpuzzle.jp/)

・HOKODO(https://unpuzzle.jp/) ほか

また今回の展示では、「愛媛百貨（EHIME HYAKKA）」としては初めてとなるブース出展を行い、

愛媛県で受け継がれてきた伝統工芸や職人技を、現代の暮らしに寄り添うかたちで提案するアイテムを紹介します。

地域に根ざしたものづくりの背景や技術力を、北米市場に向けて発信することで、

日本の地方工芸の新たな可能性を提示します。

「愛媛百貨（EHIME HYAKKA）」ブース主な出展ブランド

・大西水引(https://unpuzzle.jp/)

・西永工業(https://unpuzzle.jp/)

・dual-mode(https://www.dual-mode.jp/)

・Tobe Ware(https://www.dual-mode.jp/)

・Reela(https://shop.yamato-jp.com/)

「SHOPPE OBJECT」とは

SHOPPE OBJECTは、ニューヨークで年2回（Winter／Summer）開催される、北米向けのライフスタイル・ホームデザイン展示会です。

単なる物量型の見本市ではなく、出展ブランドは主催者による審査制を採用しており、

デザイン性、品質、ストーリー性、サステナビリティ、ブランドとしての完成度などを基準に選定されています。

会場には、北米を中心としたセレクトショップ、ミュージアムショップ、、デザイン感度の高いライフスタイルストア、インテリア・ギフト分野の有力バイヤーが来場し、「大量流通向け」ではなく背景や思想を重視した商品を求めるプロフェッショナル層が集まる点が大きな特徴です。

SHOPPE OBJECTは、

「ブランドの世界観を正しく伝え、長期的な取引につなげたい」

「価格競争ではなく、価値で評価される市場に挑戦したい」

と考えるブランドにとって、北米市場への重要な入り口となる展示会です。

SHOPPEOBJECT2025summer会場様子

北米に特化した伴走型支援｜リアルジャパンプロジェクトの強み

リアルジャパンプロジェクトは2011年の創業以来、日本全国の作り手・中小メーカーと共に、商品企画・ブランディング・海外販路開拓を支援してきました。

2015年から北米展示会へ継続出展し、これまでに50以上のブランドの北米展開をサポートしています。

2022年にはニューヨークに現地拠点を開設し、展示会出展にとどまらない、実践的かつ継続的な営業支援体制を構築しました。

主な支援内容

・アメリカ現地におけるセールス・プロモーション

・商品選定、海外向け価格設計、英語資料作成

・出展準備、現地での通訳同行、商談サポート

・成約後の貿易書類作成、輸出入管理、物流対応

・展示会後の営業活動、販売促進、リピート受注支援

・ニューヨーク拠点を活用した現地バイヤー・小売店との関係構築

出展ブランドからは、

「これまで出会えなかった新規バイヤーと商談できた」

「将来の契約につながる現地ディーラーとつながった」

といった声が多数寄せられています。

北米展開をご検討中のブランドの皆様へ ― “展示会出展”を、継続的な売上と取引へ ―

リアルジャパンプロジェクトは、展示会出展をゴールにしません。

北米市場で「継続的に売れる仕組み」をつくることを目的に、

出展前・会期中・会期後までを一貫して支援しています。

商品選定や海外向け価格設計、英語での営業資料作成から、

現地商談・受注対応・貿易書類作成・輸出入管理・物流手配・販売管理まで、

北米進出に必要なプロセスをワンストップでトータルサポートします。

さらに、ニューヨーク拠点と連携し、

展示会後も現地バイヤーへのフォローアップ、追加提案、リピート受注獲得までを見据えた

通年型の伴走支援体制を構築しています。

「海外展示会に出たが、その後につながらなかった」

「北米向けの価格・条件・進め方が分からない」

「現地と継続的にやり取りできるパートナーが欲しい」

そんな課題をお持ちのブランド様こそ、ぜひ一度ご相談ください。

アメリカ市場での販路拡大に本気で取り組みたいブランドを、私たちは全力で支援します。

▶ 北米展開支援の詳細・お問い合わせ

https://lpglobal.realjapanproject.com/