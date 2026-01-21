【イベントレポート】体験者の約94％が「“むぎゅもち肌”を実感」入浴後すぐのスキンケアという“新習慣体験”で肌の変化を実感

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）は、セラミド*配合で肌のうるおい成分を守るスキンケアブランド「ケアセラ」と、東京・三ノ輪の人気銭湯「改栄湯」の体験型コラボイベント『ケアセラ湯 むぎゅもち肌体験』を2025年11月22日（土）～12月11日（木）まで期間限定で開催しました。

イベントでは、「お風呂上がりは実は乾燥しやすい状態であり、入浴後すぐの保湿ケアが大切である」という肌の実態を、参加者がその場で体感できるプログラムを実施。アンケートでは、体験者の約9割（94.1％）が「入浴後すぐにスキンケアを行うことで、むぎゅもち肌になれたと感じた」と回答しました。

■開催の背景：「お風呂上がり＝うるおっている」という誤解に着目

「お風呂上がりはしっとりしているから、特に何もしなくても大丈夫」──そう感じている人は少なくありません。しかし実際には、浴室の高湿度空間から出た直後、肌表面の水分は急速に蒸発し、入浴後5～10分以内に角層の水分量が低下することが知られています。

この“意識と実態のギャップ”こそが、乾燥や肌荒れが進行する原因のひとつです。しかし、「実際にどのタイミングでスキンケアをすればよいかわからない」「入浴後の保湿ケアがどれほど変化を感じるものなのかを体感したことがない」といった声も多く、行動につながりにくいことも課題でした。

そこで今回、“銭湯”という日常に近い場所で、入浴直後にケアをすることの重要性について、リアルに感じてもらえる場を設けました。

■イベント結果：生活者のスキンケア意識にポジティブな変化

期間中アンケートに参加いただいた1,386名のうち、1,305名（94.1％）が入浴後にスキンケアを行うことで「むぎゅもち肌になれたと感じた（なれた気がする！）」と回答。

体験者コメントとしては、

・「今回の体験は、入浴後すぐのスキンケアがとても大事であることが分かる良い機会だった」

・「入浴後のスキンケアをこれからも続けたい」

など、“スキンケア習慣そのものへの意識変化”をうかがわせる声が多く集まりました。

■今後の展望

今回のイベントでは、コラボレーションを通じて、多くの方に「入浴後すぐのスキンケア」が肌の変化をもたらすことを実感していただくことができました。今後も、こうしたリアルな体験の場を大切にし、「ロートスキンケアサイエンスに基づいたスキンケアの重要性」を広く発信し続けてまいります。

＊…ジヒドロキシリグノセロイルフィトスフィンゴシン、セラミド6II、セラミド1、セラミド2、セラミド3、セラミドEOS、カプロオイルスフィンゴシン、カプロオイルフィトスフィンゴシン（うるおい成分）

【参考】今回の銭湯体験イベントで使用したアイテムのご紹介

商品名：ケアセラAP 高保湿先行バリア乳液

販売名：ケアセラモイスト乳液

容量：130g

参考価格：1,870円（税込）

URL：https://jp.rohto.com/carecera/promotion/carecera-ap-face/

ベストコスメ アワード2025 アイテム賞 ベスト乳液 第1位

ベストコスメ アワード2025 価格別賞 ロープライス部門 乳液 第1位

商品名： ケアセラAP 高保湿バリアスキンバーム

販売名： ケアセラモイストバーム

容量：24g

参考価格：1,540円（税込）

URL：https://jp.rohto.com/carecera/promotion/carecera-ap-face/

商品名：ケアセラ 泡の高保湿ボディウォッシュ

販売名：ケアセラボディウォッシュb

容量：450ml

参考価格：978円（税込）

URL：https://jp.rohto.com/carecera/promotion/body/

商品名：ケアセラAP フェイス＆ボディ乳液

販売名：ケアセラ乳液

容量：400ml

参考価格：2,420円（税込）

URL：https://jp.rohto.com/carecera/promotion/carecera-ap/

ベストコスメ アワード2025 アイテム賞 ベストボディケア第2位

●「ケアセラ」はロート製薬株式会社の登録商標です。

イベント概要

■名称 ： ケアセラ湯 むぎゅもち肌体験

■期間 ： 2025年11月22日（土）～12月11日（木） ※12月5日（金）のみ定休日。）

■場所 ： 改栄湯（〒110-0011 東京都台東区三ノ輪2-10-15）