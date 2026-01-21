【東京都こどもスマイルムーブメント大賞 最優秀賞】キッズフリマがボドゲ化。京大ボドゲ製作所と共同開発した『ルクラ』で、都内の児童養護施設へ向けた「無料出張授業」の募集開始

NPO法人キッズフリマ※デザイン画より



子どもの教育事業を展開するNPO法人キッズフリマ（東京都中野区／https://kids-fm.jp/）は、2006年より展開してきた体験型教育イベント「キッズフリマ」のノウハウを凝縮したオリジナルボードゲーム『ルクラ』を開発しました。累計37万人以上が参加した実績をもとに、金融教育をより楽しく、身近に学べるプログラムを目指しています。

この度、『ルクラ』を活用した出張授業を東京都内の児童養護施設や子ども関連施設を対象に実施いたします。2026年3月の春休み期間を中心に、専門スタッフが施設へ訪問し、無料（先行5施設）でワークショップ形式の授業を行います。本日より募集を開始いたしました。

■ 開発背景：すべての子どもたちへ「未来を切り拓く力」を届けるために

これまで「キッズフリマ」は、金融庁、環境省、文部科学省等の後援を受け、全国で1,523回以上開催してきました。 しかし、開催場所や時間の制約等により、参加したくてもできない子どもたちがいるという課題がありました。

「すべての子どもたちに、等しく生きたお金の知識を届けたい」 その想いから、場所を選ばず少人数から繰り返し楽しめるボードゲーム『ルクラ』が誕生しました。

■ ボードゲーム『ルクラ』の特徴と教育的効果

本プログラムは、「京大ボドゲ製作所（運営：Kyobo合同会社）」との共同開発により誕生しました。

大富豪のような手札のやりくりを通じて、お客さんの希望に合わせた販売や仕入れを楽しく学べる金融教育体験ゲームです。

また、イラストデザインには土江里歩氏を起用し、子どもたちが親しみやすく、かつ直感的に遊べる世界観を表現しました 。



体験できる内容

・商品の仕入れや販売を通じて、需要・収支をゲーム内で疑似体験

・限られた予算の中で考えることで意思決定を学ぶ

・対話を通して交渉やコミュニケーションを育む

身につく視点

お金を生活や社会に役立つ道具として、前向きに捉えるきっかけとなります。

■ 出張授業の社会的意義と今後の展望

”ルクラ” お客さんカードより”ルクラ” お客さんカードより”ルクラ” お客さんカードより※画像はイメージです

将来的に早期の自立を求められる子どもたちにとって、金融リテラシーの習得は「一生の財産」となります。 本事業は補助金を活用することで、専門スタッフの派遣をすべて無料で行い、施設の教育プログラムを支援いたします。

現在は東京都内での先行募集となりますが、将来的には全国の児童養護施設、および学童保育や地域コミュニティなど、より幅広い施設への展開を目指しています。 日本中の子どもたちが、環境に左右されず「生きる力」を育める社会の実現に貢献してまいります。

■ 出張授業 募集概要

対象：東京都内の児童養護施設、および子どもが集まる施設

費用：無料（専門スタッフ派遣費用一式を含む）

時期：2026年3月1日から1年間を予定。

※春休み期間（3月1日～3月31日）にて特に募集を

しております。

定員：先行5施設（都内優先・先着順）

内容：ボードゲーム『ルクラ』を用いたワークショップ（約60分）

■ よくあるご質問（Q&A）

Q. 対象年齢はありますか？

A. 小学生以上をメインとしていますが、中高生や大人まで一緒に楽しめます。

Q. 何名から参加できますか？

A. 4名１組を想定していますが、何名でも参加可能です。人数に応じたグループ編成をご提案します。

Q. 職員の同席は必要ですか？

A. 最少1名のみの同席で実施可能です。進行は専門スタッフが行います。

Q. 事前準備は必要ですか？

A. お部屋の確保のみお願いします。教材や備品はすべて持参します。

Q. 子どもの特性に応じた配慮は可能ですか？

A. 特性に合わせた進行やサポートが可能ですので事前にご相談ください。

Q. 日程の調整はできますか？

A. 春休み期間を中心に、平日・土日ともに調整可能です。

【お申し込み方法】

以下のQRコードまたはリンクの専用フォームより、お申し込みください。

https://forms.gle/uaeRn2djdDJuMCAL7

※上記QRより申込専用フォームへ移動します

■ クレジット

・共同開発：京大ボドゲ製作所（運営：Kyobo合同会社）

・イラストデザイン：土江里歩

■ NPO法人キッズフリマ について

NPO法人キッズフリマは、体験型教育イベントである「キッズフリマ」を通じて お金のリテラシー・リユース意識・コミュニケーション能力を身につける場を全国の子ども達に届けることを目的に活動しています。

・名称 ：NPO法人キッズフリマ（特定非営利活動法人キッズフリマ）

・所在地 ：東京都中野区弥生町4-3-9

・代表理事：赤池 慶彦

・設立日 ：2005年12月1日（法人格取得2009年11月17日）

・年度後援：文部科学省、環境省、金融庁

・後援 ：各市町村教育委員会

・団体HP ：https://kids-fm.jp/

※「キッズフリマ(R)︎」はNPO法人キッズフリマの登録商標です。

■ 団体実績・受賞歴

「キッズフリマ」は、子どもたちが店長となり、売買を通じて経済を学ぶSDGs（質の高い教育・つくる責任つかう責任）に貢献する事業です。

2024年度受賞： 東京都「こどもスマイルムーブメント大賞」子供部門 最優秀賞

「キッズデザインアワード2024」優秀賞 消費者担当大臣賞

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人キッズフリマ

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町4-3-9

電話：03-3384-0675（平日12:00～15:00）

メール：info@kids-fm.jp

HP：https://kids-fm.jp/