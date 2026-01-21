春夏の肌を上質に魅せるトーンアップベース　限定発売

株式会社ナリス化粧品

株式会社ナリス化粧品(本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘義)は、当社最高級ブランド「セルグレース」から、春夏の肌を美しく見せる化粧下地「セルグレース オーラクレール プライマー」を３月21日から訪問販売及び全国のナリス化粧品店舗と通販（ナリス オンラインストア）で数量限定発売します。当社ブランドの中で唯一、スキンケアアイテムとベースメークアイテムの両方で構成される「セルグレース」は、特にべースメークにも美容効果を求める美容意識の高い層に支持されているブランドです。今回の新製品は、セルグレースブランドとして初めての限定アイテム。春夏特有の肌悩みに応えながら、化粧崩れしやすい季節の肌を美しく演出し、ユーザー満足度を高めます。

■ラベンダーカラーで涼しげな表情を作り、皮脂コントロールできれいが続く。

「セルグレース オーラクレール プライマー」は、日本人の肌をきれいに見せるラベンダーカラーのトーンアップベース。くすみやにごりを取り払い、その人の肌色を生かしながら透明感を引き出し、夏場でも涼しげな表情を演出できます。皮脂吸収パウダー/ヒドロキシアパタイト（基剤）配合で、ピタッとした化粧膜を形成することで、テカリやメイク崩れを防ぎ、つけたてのきれいな肌が続きます。SPF30/PA＋＋＋で日中の紫外線対策も可能です。

「除いて」「与えて」「守る」美容理論を象徴する「セルグレース」の最新提案。

当社では、「余分なものを取り除き」、「必要なものを与え」、「紫外線や乾燥から守る」という独自の美容理論に基づき、それを実現するための製品開発を行っています。すべてのブランドの中で「取り除いて、必要なものを与える」スキンケアアイテムと、「守る」ためのベースメークアイテムの両方を持つのは「セルグレース」のみであり、「セルグレース」は、まさに当社の美容理論そのものであるとも言えます。「セルグレース オーラクレール プライマー」は、「セルグレース」であるからこそできる美肌のための最新提案として、春以降長く続く猛暑を美しく快適に過ごすためのアイテムとして発売します。

「セルグレース オーラクレール プライマー」は、「セルグレース」スキンケアのために開発された4種のオリジナルの植物系保湿成分の「テンダイウヤク葉エキス」「シマホオズキ果実エキス」「ニイヒメエキス/シトルス（タチバナ/レチクレタ）果皮エキス」「ハイブリッドローズ花エキス」を配合。夏場の乾燥対策のために「ユキノシタエキス」や「エーデルワイスエキス/エーデルワイス花/葉エキス」の植物系保湿成分も配合。ノンケミカル※１で、化粧下地に求められるファンデーションを美しくつけるという基本機能だけでなく、日中に使う美容液のような感覚で使用できる化粧下地です。※１ 紫外線吸収剤不使用

【新製品概要】数量限定発売

セルグレース オーラクレール プライマー

●夏肌のくすみやにごりを取り払い、透明感続くラベンダーカラーのトーンアップベース。

内容量：30mＬ

価格：6,500円（税抜）7,150円（税込）

〇皮脂をコントロールする皮脂吸着パウダー/ヒドロキシアパタイト（基剤）配合。ピタッとした化粧膜でつけたてのきれいが持続します。

〇日中用の美容液のようなテクスチャーでありながら、SPF30 PA＋＋＋を実現。日中の紫外線対策も可能です。

〇肌の黄味の補色となるラベンダーのカラーで、透明感を出しながら自然にトーンアップ。明るく透明感のある肌に整えます。

〇限定アイテムのみに配合している植物性の保湿成分、ユキノシタエキス・エーデルワイスエキス/エーデルワイス花/葉エキスが、夏の肌をケアします。

◎植物性の保湿成分のテンダイウヤク葉エキス・シマホオズキ果実エキス・新姫エキス/シトルス（タチバナ/レチクラタ）果皮エキス）・クミスクチンエキス/オルトシホンスタミネウスエキス配合。

◎ソフトフォーカス効果パウダー/（ジメチコン/ビニルジメチコン）クロスポリマー（基剤）配合。