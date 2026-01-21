【川越プリンスホテル】埼玉県産オリジナルいちご“あまりん”の魅力をお届け「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

日本野菜ソムリエ協会が主催する「全国いちご選手権」において、3年連続で「最も美味しいいちごを生産している県」として、全国唯一の「プレミアムいちご県」に認定された（※1）埼玉県に位置する川越プリンスホテル（所在地：埼玉県川越市新富町 1-22、総支配人：三宅康晴）は、「ロビーラウンジ」（1F）にて、いちごとハートの女王をテーマにしたアフタヌーンティーセット「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー」を2026年3月11日(水)から5月6日(水・振休)まで販売いたします。

あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～ イメージ

毎年好評の“いちご”を主役としたアフタヌーンティーセット。第二弾の今回は、埼玉県が誇るオリジナルいちご“あまりん”（※2）を使用し、ハートの女王をテーマにスイーツやセイボリーで華やかに表現いたしました。

「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」上段イメージ「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」中段イメージ「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」セイボリーイメージ

上段には、真紅の“あまりん”をハート型に仕立て、チョコレートとパンナコッタのやさしい甘さの層で表現した「ハートのあまりん苺パフェ」やトランプ柄のチョコレートを飾り、“あまりん”の豊かな香りをお楽しみいただける濃厚な「クイーン・オペラ」、中段には、“あまりん”いちごなどが並びます。さらに、セイボリーでは“あまりん”の濃密な甘さとチーズと生ハムの塩味が重なる「あまりん苺のクリームタパス」や、クリームチーズに香草とレモンを効かせ、さっぱり仕上げた一口サイズの「セルヴェル・ド・カニュのブリニ」などをご提供いたします。

川越プリンスホテルは「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」を通し、いちごの魅力を最大限に引き出した甘美なスイーツとセイボリーで、特別なひとときを演出いたします。

※生育状況や時期により、“あまりん”のほか使用するいちごの品種を変更させていただく場合がございます。その時期に一番おいしいいちごをお楽しみください。

※1 出典 埼玉県Webサイト https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/news/page/news2025031701.html

※2 出典 埼玉物産 埼玉農産物ポータルサイト「SAITAMAわっしょい！」

https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/know/recommend/item/yasai08.html

“あまりん”は、県オリジナルブランド育成の観点から、生産許諾を受けた埼玉県内の生産者のみが栽培でき、県外や家庭菜園での栽培はできません。

‐「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」ポイントをご紹介‐

●埼玉県オリジナルいちご品種 “あまりん”

食べた瞬間に際立つ強い甘みとほのかな酸味が特徴。

果実の色ツヤが美しく、鮮やかな赤色が映える見た目の良さも魅力。

●一粒で広がる“あまりん”の魅力

まずは甘くてフレッシュな“あまりん”をそのまま、果実本来の美味しさをお楽しみください。さらに、添えてあるスポイトの練乳をかければ、濃厚な甘さとフルーティーさをよりご堪能いただけます。

●埼玉県産いちごのスイーツをお届け

埼玉県産のいちご“あまりん”を全8種のスイーツやセイボリーに使用。

「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」概要

【期間】 2026年3月11日(水) ～ 5月6日(水・振休)

【提供場所】 ロビーラウンジ（1F）

【提供時間】 1部：11:00A.M.～1:00P.M. （L.O.12:30P.M.）

2部：1:30P.M.～3:30P.M.（L.O.3:00P.M.）

※ご利用日前日12:00NOONまでの予約制。 ※120分制。

【料金】 1名さま \7,500

【お問合せ・ご予約】 ロビーラウンジ TEL：049-227-1111 (11:00A.M.～6:00P.M.)

【メニュー内容】

詳細・ご予約はこちら :https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/plan/lobbylounge/strawberry_afternoontea_2603/「あまりん苺アフタヌーンティーセット ～ハートの女王のティーパーティー～」イメージ

スイーツ

ハートのあまりん苺パフェ / ノワールマカロン / クイーン・オペラ / あまりん苺ジュレ

ブラン・ロワイヤルチーズムース / フレッシュあまりん苺 / ダークハートショコラ

スコーン2種（あまりん苺チョコチップ・ダークチョコ）

セイボリー

生ハムムースとトランプハート / あまりん苺とイカスミペンネ

あまりん苺のクリームタパス / セルヴェル・ド・カニュのブリニ

ドリンク

ルージュストロベリージンジャー（乾杯用） / ダージリン / アッサム / アールグレイ

緑茶 / ほうじ茶 / ブレンドコーヒー / カフェラテ / カプチーノなど

※料金には消費税が含まれております。別途サービス料(13％)を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。

8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※上記内容はリリース時点（1月２１日）の情報であり変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。