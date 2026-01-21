「美容師のクリエイティブフォト展」2月10日（火）より開催。（入場無料）

株式会社アリミノ

株式会社アリミノ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田尾大介）は、2026年2月10日（火）から15日（日）までの6日間、『美容師のクリエイティブフォト展』を渋谷のギャラリー・ルデコにて開催いたします。

アリミノフォトプレゼンテーションは、美容師と美容学校に通う学生を対象として、1995年からスタートしたフォトコンテストです。サロンワークと離れたところで自由な表現を楽しみ、美容師と学生のクリエイティブを発揮する場として開催しています。

私たちは美容業を、「お客さまに密着したデザインの仕事」と考えています。そのため、アリミノフォトプレゼンテーションでは、その人の一部分でしかない「ヘア」だけの表現にとどまらず、トータルコーディネートやシチュエーションを含め、全体の発想力や美意識が表現された作品を募集しています。

今回の作品展では2025年度の最終ノミネート作品のほか、グランプリ受賞者への副賞として行われるニューヨークの撮影作品と、その制作の様子を展示いたします。この作品展を通じて、美容業界以外の方々にも美容師の創作活動を知っていただき、美容への興味・関心を高めてもらいたいと考えています。

【会場】

ギャラリー・ルデコ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-16-3 高桑ビル

http://ledeco.net/

【地図】

【会期】 2026年2月10日（火）～15日（日）11時～17時（予定）

【入場料】無料

【2025アリミノフォトプレゼンテーション 創作キーワード】

『時代と響き合う美』

30年目のキーワードは、「時代と響き合う美」。この言葉をもとに、応募者自身がテーマを考え、社会情勢やトレンドも共感するような、「人」「髪」「美」が表現された作品を募りました。

2025年度の開催については、詳細が決まり次第アリミノホームページにて公開いたします。

HP：https://www.arimino.co.jp

特設サイト：https://photopresentation.jp/

official Instagram：https://www.instagram.com/arimino_professional/?hl=ja%3E

【主催】株式会社 アリミノ

【株式会社アリミノについて】

1946年創業。コールドパーマ液、ヘアカラー、スタイリング剤、シャンプー、ヘアケア製品、スキンケア製品など、頭髪および肌用化粧品の製造・販売を手掛ける国産の総合メーカー。東京都新宿区に本社を置き、研究所および工場（埼玉県）をはじめ、全国９営業所で事業を展開している。業界のパイオニアとして日本初となるコールドパーマ液やエアゾール式ヘアスプレーといった時代の先駆けとなる製品を次々と発売。日本の風土や暮らしが育んだ感性や美意識を “Born in Japan”という言葉に込めて、それをバックボーンに美容の価値をひろげるものづくりを大切にしている。

代表者：代表取締役社長 田尾 大介

本社所在地：東京都新宿区下落合1-5-22

設立：1946年（昭和21年）3月

資本金：4000万円

事業内容：コールドパーマ液、ヘアカラー、スタイリング剤、シャンプー、ヘアケア製品、

スキンケア製品など、頭髪および肌用化粧品の製造・販売