SNSの「2人一緒に連れて行きたい」声から誕生、推しを並べて持ち歩ける“2体サイズぬいポーチ”新発売
推しを2人並べて持ち歩ける。
SNSの声から誕生した「2体サイズぬいポーチ」
家庭雑貨・インテリアの企画販売メーカーの株式会社MRG JAPAN（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：中村忠）は、推し活グッズとして人気の「ぬいポーチ」シリーズより、約17cmサイズのぬいぐるみを2体並べて収納できる「2体サイズ ぬいポーチ」を新発売いたしました。
本商品は、SNS上で寄せられた「推しを2人一緒に連れて行きたい」「並べて持ち歩けるサイズが欲しい」といった声をもとに開発されたアイテムです。透明度が高く厚みのある素材を使用し、ぬいぐるみの表情が歪まず見える設計にこだわりました。
2WAYストラップ仕様や背面ポケット、生活防水素材を採用し、推し活だけでなく普段使いにも適した実用性を備えています。カラーは新色ブルーを含む全10色展開です。
楽天市場・Yahoo!ショッピングのオンラインショップにて販売しております。
■ SNSの声から生まれた、新しい推し活アイテム
「2人一緒に連れて行きたい」
その声から生まれた、2体サイズが新登場。
近年、ぬいぐるみやアクリルスタンドなど
“推しを連れてお出かけする文化”が広がる一方で、
・推しが2人いるからどちらも連れていきたい
・推しのぬいぐるみが複数あるからまとめて入れたい
といった悩みの声がSNS上で多く寄せられていました。
そこでMRGでは、
視聴者の声に寄り添った商品づくりを目指し、
販売中の人気商品「単体ぬいポーチ」の進化版として、
今回の2体サイズぬいポーチを開発しました。
■ 推しがハッキリ見える、丈夫な透明窓
推しの表情がはっきり見える！クリアな素材にもこだわりが
透明度が高く厚みのある素材を使用し、
中のぬいぐるみが歪まず、表情までしっかり見える設計。
シワや光の線が入りにくいのも特徴です。
■ 推し2人を並べて入れられる、ちょうどいいサイズ感
大きさによって、２体以上入れることも！
約17×10cmのぬいぐるみを2体並べて収納可能。
衣装を着せた状態でも余裕のあるサイズ感で、
小さめサイズであれば3体まとめて収納することもできます。
※ぬいぐるみの形状・厚みにより異なります。
■ シーンに合わせて使える2WAY仕様
２種類のストラップ付きで、ショルダーとしても使用可能
バッグに付けられるストラップと、
肩掛けできるショルダーストラップの2WAY仕様。
コーデやお出かけ先に合わせて使い分けが可能です。
■ 普段使いにも嬉しい背面ポケット＆生活防水
背面ポケットはチケットや、小物を入れられるサイズ感
野外イベントでも一安心な防水素材
スマホやチケットが入る背面ポケット付き。
マグネットボタンで落下防止にも配慮しています。
また、水をはじきやすい素材を使用し、
雨の日や飲みこぼしなどから大切な推しを守ります。
■ 選べる10色展開
推し色が見つかる、豊富な10色展開
ライトブルー／ブラック／グリーン／ブルー／ピンク
オレンジ／パープル／レッド／ホワイト／イエロー
服装や推しカラーに合わせて選べる、
豊富なカラーバリエーションをご用意しました。
なお、ブルーはSNSでの声をもとに追加された新色です。
商品概要
ぬいポーチの製品サイズ
ブランド：MRG
商品名：2体サイズ ぬいポーチ
サイズ：約22×17×7cm
重量：約110g
素材：PVC＋PU
仕様：
・17cmぬいぐるみ2体収納
・2WAYストラップ
・背面ポケット（マグネットボタン付き）
・生活防水（完全防水ではありません）
商品内容：バッグ本体、ストラップ2種
品番：nuipouch003
■SNS担当者からのコメント
推し活歴15年のSNS担当として、日々TikTokを通じて
“皆さんの欲しいを叶えられる推し活グッズ”を届けたいという想いで発信しています。
単体サイズのぬいポーチがご好評をいただく中で、
毎回のように「2体一緒に入れられるサイズが欲しい」というコメントをいただいていました。
そこで実際にサンプルを制作し、アンケートを通じてご意見を集めた結果、
多くの支持を得られたことから今回の商品化が実現しました。
今後もMRGは、推し活ファンとの距離が近いブランドとして、
リアルな声を形にするものづくりを続けていきたいと考えています。
■ MRGJAPANのSNS運用について
MRGJAPANのマスコットキャラクター「ミルジー」
MRGJAPANでは、TikTokを中心に推し活グッズの情報発信を行っています。
推し活歴15年以上のSNS担当と、マスコットキャラクター「ミルジー」による発信を通じて、
視聴者の声を大切にした商品づくりに取り組んでいます。
「水色ではなく青色が欲しい」という声をきっかけにアンケートを実施し新色を追加した事例や、
「2体入りぬいポーチが欲しい」という要望から商品化を行うなど、
SNSでの対話を商品開発に反映しています。
ぬいポーチ関連の投稿は累計410万回再生を超え、
現在のTikTokフォロワー数は約3,000名（2026年1月時点）です。