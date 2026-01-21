スーツアップ特別ウェビナー「なぜ伸びる企業は「社内でやらないこと」を決めているのか？～人手不足・インフレに勝つ「BPO×DX」活用とリソース配分戦略～」開催のお知らせ

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、2026年1月28日（水）17時から、ゲスト講師に、株式会社ZERO ONE COO 橋本真澄氏を迎え、第22回となるスーツアップ特別ウェビナー「なぜ伸びる企業は「社内でやらないこと」を決めているのか？～人手不足・インフレに勝つ「BPO×DX」活用とリソース配分戦略～」を無料開催します。

スーツアップ特別ウェビナー なぜ伸びる企業は「社内でやらないこと」を決めているのか？～人手不足・インフレに勝つ「BPO×DX」活用とリソース配分戦略～

１．スーツアップ特別ウェビナー「なぜ伸びる企業は「社内でやらないこと」を決めているのか？～人手不足・インフレに勝つ「BPO×DX」活用とリソース配分戦略～」概要

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]

当社では1月28日（水）17時から、ゲスト講師に、株式会社ZERO ONE COO/ITコーディネータ/兵庫県立大学非常勤講師 橋本真澄氏を迎え、第22回目となるスーツアップ特別ウェビナー「なぜ伸びる企業は「社内でやらないこと」を決めているのか？～人手不足・インフレに勝つ「BPO×DX」活用とリソース配分戦略～」を無料開催します。

本セミナーでは、ゲスト講演として、「賃上げ・採用難」の時代に成長企業が実践する『社内でやらないこと』を決める経営判断と、BPO×DXを活用した戦略的リソース配分について、ご講演いただきます。

セミナーへの参加をご希望する方は、以下の登録フォームよりご応募ください。

https://suitup.jp/webinar260128/

当社では、2024年夏より、中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。）がかんたんにチームのタスク管理を導入・運用できるように、原則として毎週水曜日と金曜日の週2回のスーツアップ・セミナーを開催しています。

今回、第22回目の開催となるスーツアップ特別ウェビナーでは、毎回、第一線で活躍する経営者や専門家をゲスト講師に迎え、中小企業等を取り巻く経営環境の理解促進、中小企業等向けのマーケティングやデジタル・トランスフォーメーション（DX）、そして、労働生産性の向上に繋がるマネジメントシステムの構築やM&Aなどについてご講演いただいています。

なお、司会進行は、当社代表の小松が行います。小松は約20年にわたり中小企業等のバリューアップに従事してきており、中小企業等での実務経験を踏まえ、ゲスト講師との対談も予定しております。

今後とも、当社では、日本経済の中心である中小企業等の経営改善に貢献できるように、継続してスーツアップ特別ウェビナーを開催してまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/651_1_13732905a2a670158ce63d54867df1f3.jpg?v=202601210121 ]

＜スケジュール＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/651_2_869eb63a963c4731d838580b3c0afd03.jpg?v=202601210121 ]

＜ゲスト講師＞

株式会社ZERO ONE COO/ITコーディネータ/兵庫県立大学非常勤講師 橋本真澄

株式会社ZERO ONE COO/ITコーディネータ/兵庫県立大学非常勤講師橋本真澄

1977年兵庫県出身。銀行・証券会社での金融実務を経てMBA（経営学修士）を取得。現在は株式会社ZERO ONEにてBPO・DX事業を統括する傍ら、大学院にて「証券投資論」の講師として教鞭を執る。 ITコーディネータとして、単なるツール導入ではない「経営判断に資するDX」を提唱。グループ税理士法人との連携強みを活かし、SaaSを最適に組み合わせた業務設計を行う。財務状況のリアルタイム可視化や月次決算の早期化を通じて、経営者が迅速かつ正確な意思決定を行える強固なバックオフィス体制の構築を支援している。

＜司 会＞

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年３月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを７年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年４月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年６月より、国土交通省PPPサポーター。2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年１月に上場会社の子会社化を実現。2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2026年3月31日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

AIタスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIプロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIでのToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

記事サイト（ご参考）：

１．タスク管理ツールおすすめ10選！導入するメリット・選び方のポイントを解説(https://suitup.jp/blog/15851/)

２．【2026年最新版】Notionでプロジェクト管理を効率化する方法｜テンプレート付き完全ガイド(https://suitup.jp/blog/23098/)

３．【2026年最新】プロジェクト管理ツールおすすめ15選｜無料・エクセル移行対応を徹底比較(https://suitup.jp/blog/24617/)

株式会社スーツ

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129333/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)、「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)及び「タスク管理ツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-023280/40/ja)は当社の登録商標です。