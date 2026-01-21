【リーガロイヤルホテル京都】［バレンタインデー・ホワイトデー期間限定］ホテルパティシエ特製スイーツ付宿泊プラン 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、バレンタインデー・ホワイトデーの期間限定で『ホテルパティシエ特製 スイーツ付宿泊プラン』（2名1室23,720円～ ※朝食、スイーツ、税金・サービス料・宿泊税含む）を2026年2月1日（日）から3月15日（日）まで販売します。

「ホテルパティシエ特製スイーツ」イメージ「レギュラーフロア スーペリアツイン」イメージ

バレンタインデー・ホワイトデーの期間に愉しめる、「苺のマカロンケーキ」と「オレンジタルト」の2種類のホテルパティシエ特製スイーツがセットになった宿泊プランをご用意しました。

「苺のマカロンケーキ」は、ハート型に焼きあげたマカロンをベースに甘酸っぱい苺と、ほろ苦いチョコレートクリームが重なり合う、上質な味わいのケーキです。「オレンジタルト」は、爽やかなオレンジの果実感とオレンジムースの中に生チョコが絶妙にマッチし、なめらかな口どけとオレンジの爽やかさが口の中で広がります。

プレートにメッセージを添えることも可能で、ご希望の時間にお部屋へお届けします。

ホテルパティシエ特製スイーツとともに、特別な想いや日頃の感謝を伝えてみませんか。

詳細は次の通りです。

●●ホテルパティシエ特製スイーツ付宿泊プラン 販売 概要●●

「ホテルパティシエ特製スイーツ」イメージ「ホテルパティシエ特製スイーツ」イメージ「ホテルパティシエ特製スイーツ」イメージ

【販売期間】

2026年2月1日（日）～3月15日（日） ※宿泊日の5日前までの要予約

【料 金】

レギュラーフロア スーペリアツイン 1室2名様 23,720円～

※朝食、スイーツ、税金・サービス料・宿泊税を含む。

※表記料金は、2026年1月21日（水）時点での最低料金です。

※宿泊日、部屋タイプにより料金が異なります。

【内 容】

■ホテルパティシエ特製スイーツ 2種（1室各種1個ずつ）

※ケーキは、ご在室中の指定時間にお届けいたします。

※当日中にお召しあがりください。

※プレートのメッセージ内容は、下記よりお選びいただけます。

「いつもありがとう」、「Happy Valentine’s Day」、「Happy White Day」、「Happy Birthday」「Happy Anniversary」

■朝食 ※下記2店舗よりお選びいただけます。

フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）／洋食セットメニュー

オールデイダイニング カザ（1階）／和洋ビュッフェ

◆このデザートに込めた想い◆

ケーキの上に飾られたバレンタインらしい、ハートのホワイトチョコレートは、2つで対になるアクセサリーをイメージしました。

マカロンやメレンゲを使用し、軽やかな食感を出しています。

苺とオレンジの甘酸っぱさと、チョコレートのほろ苦さを、たいせつな人と一緒にお愉しみください。

＜考案者＞ホテルパティシエ 公文代麻希(くもんだいまき)

詳細を見る :https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=VWDAYCAKE&form=jp

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

宿泊予約 075-361-3333（直通）

受付時間 9：00～17：30