【リーガロイヤルホテル京都】［バレンタインデー・ホワイトデー期間限定］ホテルパティシエ特製スイーツ付宿泊プラン 販売
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、バレンタインデー・ホワイトデーの期間限定で『ホテルパティシエ特製 スイーツ付宿泊プラン』（2名1室23,720円～ ※朝食、スイーツ、税金・サービス料・宿泊税含む）を2026年2月1日（日）から3月15日（日）まで販売します。
「ホテルパティシエ特製スイーツ」イメージ
「レギュラーフロア スーペリアツイン」イメージ
バレンタインデー・ホワイトデーの期間に愉しめる、「苺のマカロンケーキ」と「オレンジタルト」の2種類のホテルパティシエ特製スイーツがセットになった宿泊プランをご用意しました。
「苺のマカロンケーキ」は、ハート型に焼きあげたマカロンをベースに甘酸っぱい苺と、ほろ苦いチョコレートクリームが重なり合う、上質な味わいのケーキです。「オレンジタルト」は、爽やかなオレンジの果実感とオレンジムースの中に生チョコが絶妙にマッチし、なめらかな口どけとオレンジの爽やかさが口の中で広がります。
プレートにメッセージを添えることも可能で、ご希望の時間にお部屋へお届けします。
ホテルパティシエ特製スイーツとともに、特別な想いや日頃の感謝を伝えてみませんか。
詳細は次の通りです。
●●ホテルパティシエ特製スイーツ付宿泊プラン 販売 概要●●
【販売期間】
2026年2月1日（日）～3月15日（日） ※宿泊日の5日前までの要予約
【料 金】
レギュラーフロア スーペリアツイン 1室2名様 23,720円～
※朝食、スイーツ、税金・サービス料・宿泊税を含む。
※表記料金は、2026年1月21日（水）時点での最低料金です。
※宿泊日、部屋タイプにより料金が異なります。
【内 容】
■ホテルパティシエ特製スイーツ 2種（1室各種1個ずつ）
※ケーキは、ご在室中の指定時間にお届けいたします。
※当日中にお召しあがりください。
※プレートのメッセージ内容は、下記よりお選びいただけます。
「いつもありがとう」、「Happy Valentine’s Day」、「Happy White Day」、「Happy Birthday」「Happy Anniversary」
■朝食 ※下記2店舗よりお選びいただけます。
フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）／洋食セットメニュー
オールデイダイニング カザ（1階）／和洋ビュッフェ
◆このデザートに込めた想い◆
ケーキの上に飾られたバレンタインらしい、ハートのホワイトチョコレートは、2つで対になるアクセサリーをイメージしました。
マカロンやメレンゲを使用し、軽やかな食感を出しています。
苺とオレンジの甘酸っぱさと、チョコレートのほろ苦さを、たいせつな人と一緒にお愉しみください。
＜考案者＞ホテルパティシエ 公文代麻希(くもんだいまき)
詳細を見る :
https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=VWDAYCAKE&form=jp
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都
〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地
宿泊予約 075-361-3333（直通）
受付時間 9：00～17：30