【リーガロイヤルホテル京都】［バレンタインデー・ホワイトデー期間限定］ホテルパティシエ特製スイーツ付宿泊プラン 販売

株式会社ロイヤルホテル

　リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、バレンタインデー・ホワイトデーの期間限定で『ホテルパティシエ特製 スイーツ付宿泊プラン』（2名1室23,720円～ ※朝食、スイーツ、税金・サービス料・宿泊税含む）を2026年2月1日（日）から3月15日（日）まで販売します。



　バレンタインデー・ホワイトデーの期間に愉しめる、「苺のマカロンケーキ」と「オレンジタルト」の2種類のホテルパティシエ特製スイーツがセットになった宿泊プランをご用意しました。


　「苺のマカロンケーキ」は、ハート型に焼きあげたマカロンをベースに甘酸っぱい苺と、ほろ苦いチョコレートクリームが重なり合う、上質な味わいのケーキです。「オレンジタルト」は、爽やかなオレンジの果実感とオレンジムースの中に生チョコが絶妙にマッチし、なめらかな口どけとオレンジの爽やかさが口の中で広がります。


　プレートにメッセージを添えることも可能で、ご希望の時間にお部屋へお届けします。


　


　ホテルパティシエ特製スイーツとともに、特別な想いや日頃の感謝を伝えてみませんか。



　詳細は次の通りです。


●●ホテルパティシエ特製スイーツ付宿泊プラン 販売 概要●●


【販売期間】


2026年2月1日（日）～3月15日（日）　※宿泊日の5日前までの要予約　



【料　　金】


レギュラーフロア　スーペリアツイン 1室2名様　23,720円～



※朝食、スイーツ、税金・サービス料・宿泊税を含む。


※表記料金は、2026年1月21日（水）時点での最低料金です。


※宿泊日、部屋タイプにより料金が異なります。



【内　　容】


■ホテルパティシエ特製スイーツ 2種（1室各種1個ずつ）

※ケーキは、ご在室中の指定時間にお届けいたします。


※当日中にお召しあがりください。


※プレートのメッセージ内容は、下記よりお選びいただけます。


「いつもありがとう」、「Happy Valentine’s Day」、「Happy White Day」、「Happy Birthday」「Happy Anniversary」



■朝食　※下記2店舗よりお選びいただけます。


フレンチダイニング トップ　オブ キョウト（14階）／洋食セットメニュー


オールデイダイニング カザ（1階）／和洋ビュッフェ


◆このデザートに込めた想い◆


ケーキの上に飾られたバレンタインらしい、ハートのホワイトチョコレートは、2つで対になるアクセサリーをイメージしました。


マカロンやメレンゲを使用し、軽やかな食感を出しています。


苺とオレンジの甘酸っぱさと、チョコレートのほろ苦さを、たいせつな人と一緒にお愉しみください。





＜考案者＞ホテルパティシエ　公文代麻希(くもんだいまき)


https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=VWDAYCAKE&form=jp

■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都


〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地


宿泊予約　075-361-3333（直通）


受付時間　9：00～17：30