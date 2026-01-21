【オンラインセミナー】工場を圧迫する「膨大な数の電池」課題を、「全固体電池」で解決する-長寿命化・保全代行・予兆管理で実現する、ストレスフリーな現場づくり- を2/19（木）に開催！
クラウド設備管理システム「MENTENA（メンテナ）」を提供する八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野高志）は、マクセル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村啓次）、株式会社FAプロダクツ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大宮勇樹）と共同で、「電池交換作業」の工数をなくす具体策を題材にしたオンラインセミナーを、2026年2月19日（木）に開催します。
申し込みフォーム：
https://mentena.biz/seminar/20260219
近年の製造現場では、生産性向上や設備の安定稼働が強く求められる一方、慢性的な人手不足や熟練人材の減少といった構造的な課題に直面しています。
このような状況下において、設備保全業務の効率化や属人化の解消は、多くの企業にとって重要なテーマとなっています。
その中でも、ロボットや各種設備機器における電池交換作業は、日常業務として見過ごされがちでありながら、現場に大きな負担を与えている業務の一つです。
電池交換作業は一件あたりの所要時間は短いものの、対象設備が数百台規模となれば、その工数は決して小さなものではありません。こうした「見えないコスト」が、人材不足に悩む製造現場から、貴重な時間と人的リソースを奪い続けています。
本セミナーでは、こうした背景を踏まえ、3社の技術とノウハウを掛け合わせることで、電池交換業務に起因する課題をどのように低減し、より安全で安定した「止まらない現場」を実現していくかについて、具体的な事例を交えながらご紹介します。
設備の安定稼働を目指す企業様にとって、今後の現場づくりのヒントとなる内容をお届けします。
申し込みフォーム：
https://mentena.biz/seminar/20260219
<セミナー内容>
- 全固体電池への置き換えで長寿命化し、手間・工数を大幅に削減する方法をご紹介
- 人手不足で後回しになりがちな保全業務を、アウトソーシングで最適化
- クラウド設備管理システム 「MENTENA」を活用し、予防保全へと移行する方法を解説
<こんな方におすすめ>
- ロボットやPLCを多用する製造現場（自動車・食品・機械設備等）で、保全の担当をされている方
- 膨大な数の電池交換作業にかかる工数や労務費を、根本から削減したいとお考えの方
- 「人手不足で定期点検が回らない」等の課題に対し、保全業務の外部化を検討したい方
- 突発的な設備停止による高額な保全費用（予算超過）や、ヒューマンエラーによるリスクに頭を悩ませている方
- 設備の老朽化や熟練者不足（2025年の崖）に直面し、属人化・アナログ管理からの脱却を目指している方
- 既存部品との互換性を保ちつつ、保全記録をデータ化・分析して予防保全に役立てたい方
開催概要
■タイトル：工場を圧迫する「膨大な数の電池」課題を、「全固体電池」で解決する-長寿命化・保全代行・予兆管理で実現する、ストレスフリーな現場づくり-
■日時：2026年2月19日（木）11:00～12:00
■主催：八千代ソリューションズ株式会社
■開催形式：オンライン（Zoom）
■参加費：無料
申し込みフォーム：
https://mentena.biz/seminar/20260219
■登壇企業
マクセル株式会社：https://www.maxell.co.jp/
株式会社FAプロダクツ：https://fa-products.jp/
八千代ソリューションズ株式会社：https://yachiyo-sol.com/
クラウド設備管理システム「MENTENA」
URL：https://mentena.biz/
MENTENAは、設備管理や施設管理の現場において、脱エクセルやペーパーレスを実現し、現場の働き方改革を促進する設備管理システムです。紙やエクセル管理からクラウドシステム管理へ移行することで、現場作業の効率化や点検履歴の効果的な管理を行うことが可能です。誰でも説明書なしで理解できるわかりやすいデザイン、導入から運用までバックアップするサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現しており、特にお客さまにとって設備管理情報の一元管理というメリットをご提供できることが強みです。本サービスは発売以降、製造業、ビルメンテナンス、ガス・電力業界など、設備管理業務の効率化といったニーズをお持ちのお客さまに幅広く活用されています。
【特徴】
１. 資産の効率的な運用による経営改善を現場DXによって実現
２. 知識やノウハウを共有し、属人化を防ぐナレッジマネジメントを実現
３. 設備の状態や保全履歴を論理的に管理し、予防保全を実現
４. 情報共有やコミュニケーションを効率化するためのプラットフォームを構築
５. 誰でもひと目で使い方がわかるデザイン
６. 導入と運用支援を手厚くサポート
７. 万全のセキュリティ体制
八千代ソリューションズ株式会社について
八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立された民間向け事業会社です。弊社はお客さまの一番のパートナーとしてDXを展開し、実践するソリューションを開発し、データを資産とみなしたサービスとして提供します。また、お客さまの期待を超えるサービスを目指して継続的にその品質を磨き続けることで、お客さまの意思決定の質や生産性の向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、クラウド設備管理システムMENTENAを親会社から包括承継し、主たるサービスとして展開します。
会社名：八千代ソリューションズ株式会社
所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8
代表者：代表取締役社長 水野 高志
Webサイト：https://yachiyo-sol.com/