TVアニメ「ワンピース」チャンネルが「ABEMA」に初開設決定！“TVアニメ1155話”を1月22日（木）から毎日無料配信！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年1月22日（木）より、TVアニメ『ワンピース』を毎日無料配信する、TVアニメ「ワンピース」チャンネルを初開設することをお知らせいたします。

TVアニメ『ワンピース』は、『週刊少年ジャンプ』にて1997年より連載中の、尾田栄一郎による大人気漫画を原作としたアニメ作品です。悪魔の実を食べてゴム人間となった主人公・モンキー・D・ルフィが、“麦わらの一味”の仲間たちとともに、“海賊王”を目指して大海原を冒険する物語が描かれます。TVアニメは1999年の放送開始以降、25年以上にわたってシリーズが展開。数多くの劇場版も制作され、2022年公開の第15作『ONE PIECE FILM RED』では、全世界興行収入シリーズ歴代最高を更新。世代や国境を超えて、長年にわたり愛され続けている作品です。

このたび「ABEMA」に初の開設が決定した、TVアニメ「ワンピース」チャンネルでは、ルフィの冒険の始まり「東の海（イーストブルー）編」から、最新章「エッグヘッド編」までTVアニメ1155話を毎日無料配信。TVアニメの無料配信は「ABEMA」初となります。

ぜひ「ABEMA」でルフィたち“麦わらの一味”の冒険を“毎日無料”でお楽しみください。

■「ABEMA」／TVアニメ「ワンピース」チャンネル 概要

チャンネルOPEN日時：2026年1月22日（木）午前10時～2026年12月末予定

チャンネルURL：https://abema.go.link/jfe5h

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※リアタイ限定無料配信です。

【配信作品ラインナップ】

▼TVアニメ『ワンピース』1155話（「東の海（イーストブルー）編」～「エッグヘッド編」）

シリーズURL：https://abema.go.link/hdpUk

※画像をご使用の際は、

【(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション】

のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）