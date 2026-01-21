2026年2月22日開催の「モンスターハンターフェスタ′26」に合わせて、『一蘭』と『モンスターハンターワイルズ』の世界観が融合したオリジナルグッズセットを発売決定！！

株式会社一蘭

株式会社一蘭は、ハンティングアクションゲーム『モンスターハンターワイルズ』との特別企画として、「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)」にオリジナルグッズを組み合わせた2種類のセット商品を、数量限定で発売いたします。

本企画では、『モンスターハンターワイルズ』の世界観と、一蘭のラーメンやデザインを通じた食の楽しみを掛け合わせることで、作品の魅力をリアルでも体感できる特別な商品をご用意しました。

ご自宅で味わう一蘭のラーメンとオリジナルグッズで、これまでにない新たな体験をお届けします。

セットに含まれるオリジナルカードに付属する特典コードでは、ゲーム内で使用可能な「【一蘭】スペシャルチャームセット」(※1)を入手いただけます。デジタルとリアル、二つの世界で狩りへの準備を整えながら、ここでしか味わえない特別な体験をお楽しみいただけます。

さらに、2026年2月22日に開催される、全国のハンターが集結するモンスターハンターファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」では、イベント用に調整したラーメンを販売予定です。(『モンスターハンターワイルズ』仕様のラーメンではございません。)

■セット内容

「一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット ～一蘭狩人さかずき～」(税込9,350円)

・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)

・一蘭狩人さかずき

・オリジナルアクリルスタンドA

・オリジナルステッカー(3種)

・オリジナルカード(特典コード付き)

「一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット」(税込6,050円)

・一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)

・オリジナルアクリルスタンドB

・オリジナルカード(特典コード付き)

■一蘭ラーメン(イベント用)

「一蘭ラーメン(イベント用)」(税込800円)

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります

※本商品はイベント用に特別にご提供するラーメンです、店舗でご提供している商品とは異なります

※『モンスターハンターワイルズ』仕様のラーメンではございません

※写真はイメージです[表: https://prtimes.jp/data/corp/9803/table/63_1_516af9b9e8568f6c74d0e544dba56a1f.jpg?v=202601210121 ]

一蘭は「とんこつラーメンを研究し続ける会社」であり、昨日よりも今日、今日よりも明日、より美味しいラーメンを提供するべく日々研究をおこなっております。これからもお客様が満足してくださる“本場・本物”のとんこつラーメンをご提供できるように、しっかりと味を守りながらも、進化し続けてまいります。