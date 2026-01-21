TalentX、「SI / SES エンジニア採用 構造レポート 2026」を公開

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、SIer / SES 30名以上のエンジニア採用で直面する課題の構造と対策を詳しく解説した「SI / SES エンジニア採用 構造レポート 2026」を公開いたしました。

（公開URL：https://bit.ly/3YLujOS(https://mytalent.jp/lab/resource_395/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=wp&utm_content=316) ）

現在、労働集約型ビジネスであるSI/SES業界において、エンジニアの採用力は事業成長に直結する重要な要素となっています。しかし、多くの企業が案件発生後に採用活動を開始する従来型の手法に限界を感じており、獲得競争の激化によって採用コストの高騰や受注機会の損失といった課題に直面しています。

本レポートでは、採用人数30名以上の企業が直面する「見えない分岐点」を解き明かし、採用を単なる欠員補充ではなく、継続的に稼働を生む資産へと転換するための構造的なアプローチを詳しく解説しています。

■公開の背景：SI/SES事業は、採用力が事業力に直結する「構造」

SI/SES事業は人が増えるほど売上が増える構造であり、採用の成否がそのまま事業力へと直結します。一方で、多くの企業では「集客」に注力するものの、過去の応募者や面談者との接点が一回限りで終了することが多く、採用活動が毎年リセットされる非効率な状況を生んでいます。 候補者の多くは「今すぐ転職」ではなく「良い案件があれば話を聞きたい」という潜在層であり、案件の更新やキャリアへの不満が高まった瞬間に転職意向が揺れ動きます。このタイミングを捉え、接点を資産化して適切なタイミングで個別に最適化されたアプローチする設計こそが、継続的に成果を創出する採用の分岐点となります。

■ 本ガイドの構成と主な内容

本書では、SI/SES採用が詰まる本質的な要因を解明し、持続可能な採用体制を構築するための実践的なメソッドを網羅しています。

１．SI/SES採用の現在地（構造前提）

労働集約型ビジネスにおける採用の位置づけと市場の変化

２．エンジニア採用が詰まる「構造要因」

採用プロセスの4工程（集客・接点・意向醸成・稼働）と各段階で発生する課題の本質

３．候補者が動くトリガーの正体

案件・環境・キャリアという3つの動機要因の分析

４．勝者と敗者の分岐点＝回収設計

稼働を積み上げる企業と毎年リセットする企業の違い

５．「稼働を生む」採用経済圏（集客→回収→稼働）

接点を資産化し、タイミングで回収する経済圏の構築方法

６．実践パターン（事例）

実際の企業における成功事例とその実装のポイント

７．MyTalentでの実装イメージ

具体的なツール活用による回収設計の実装方法

８．成果イメージ

データに裏付けられた実績と成果を上げる２つの要素

■AI採用MAサービス「MyTalent」について

「MyTalent」は、これまで可視化されてこなかった「選考に至る前の候補者」や「選考後の候補者」との関係性を資産として蓄積・活用し、新たなタレントアクイジション市場の創出を推進しています。候補者の転職意向が高まったタイミングをAIで検知し、パーソナライズされた情報を自動配信するなど、持続的な採用マーケティングを実現します。

直近では、AIが過去の不採用候補者を再分析し、他職種での適性を自動でサジェストする機能をリリース。例えばセールス職でお見送りとなった候補者が、カスタマーサクセスなどの別職種で再提案されるなど、「誰に、いつ、どの求人を届けるべきか」をAIが提案し、採用活動の精度とスピードを同時に高める価値を提供しています。

（サービスサイト：https://mytalent.jp/crm/）

■マーケティングの視点でHRを変革する採用DX プラットフォーム「Myシリーズ」

「Myシリーズ」は、AIとテクノロジーの力で企業の採用活動をマーケティングへと変革する採用DXプラットフォームです。業界や企業規模を問わず、簡単にリファラル採用を導入・活性化できるリファラル採用サービス「MyRefer」、過去につながりのあった採用候補者データを蓄積し、AIを活用してアプローチを自動化するAI採用MAサービス「MyTalent」、そしてノーコードで自社の採用メディアやコンテンツを制作できる採用ブランディングサービス「MyBrand」を、ひとつのIDでシームレスに利用可能とし、採用マーケティングを一気通貫で支援します。



