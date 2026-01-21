友人との再会が転職意識に影響か。年末年始の帰省と転職意向調査【20代転職希望者対象】

株式会社学情

（１）年末年始の帰省・再会の実態 20代の約3割が地元を離れて生活。年末年始に帰省した人は約7割。

（２）学生時代の友人との再会と転職意識 友人と会った人の45.8％が、転職の検討のきっかけ・後押しになったと回答。

（３）親族との再会と転職意識 親族と会った人のうち、転職意識に影響があった人は28.7％にとどまった。

（４）転職を通じて実現したいこと 「貯蓄を増やしたい」「自分の時間を増やしたい」が上位に。

【調査の背景】

年末年始は、地元への帰省や友人・親族と再会する機会が増える時期です。株式会社学情は、20代の求職者を対象に「年末年始の帰省と転職」をテーマとしたインターネットアンケートを実施しました。本調査では、学生時代の友人や親族との再会が、転職の検討にどのように影響したのかを明らかにしています。

（１）年末年始の帰省・再会の実態 20代の約3割が地元を離れて生活。年末年始に帰省した人は約7割。

現在、地元から離れて暮らしていると回答した人は32.5％でした。そのうち、今回の年末年始に地元や実家へ帰省した人は67.4％となっています。一方、全体の67.5％は地元で生活していると回答しました。

また学生時代の友人と会う機会があった人42.1％、年末年始に親族（両親・親戚）と会う機会があった人は82.5％でした。

（２）学生時代の友人との再会と転職意識 友人と会った人の45.8％が、転職の検討のきっかけ・後押しになったと回答。

年末年始に学生時代の友人と会った人のうち、45.8％が「転職の検討のきっかけや後押しになった」と回答しました。一方、「影響はなかった」と回答した人は54.2％でした。

転職のきっかけや後押しになった理由として、最も多かったのは「より年収を上げたいと思ったから」（54.5％）でした。次いで、「より面白いと思える仕事をしたいと思ったから」（50.0％）、「より人間関係の良い職場で働きたいと思ったから」（40.9％）が続きました。

（３）親族との再会と転職意識 親族と会った人のうち、転職意識に影響があった人は28.7％にとどまった。

年末年始に親族と会った人のうち、「転職の検討のきっかけや後押しになった」と回答したのは28.7％にとどまりました。

転職のきっかけや後押しになった理由として、「より人間関係の良い職場で働きたいと思ったから」（48.1％）が最も多く、「より年収を上げたいと思ったから」（40.7％）、「より柔軟な働き方ができる会社で働きたいと思ったから」（37.0％）が上位となりました。

（４）転職を通じて実現したいこと 「貯蓄を増やしたい」「自分の時間を増やしたい」が上位に。

転職を通じて実現したいこととして最も多かったのは、「貯蓄を増やしたい（金融資産を形成したい）」（63.2％）でした。次いで、「自分の時間を増やしたい（趣味や勉強などの自己実現に時間を割きたい）」（54.4％）、「より誇れる仕事がしたい」（40.4％）が挙げられました。

■調査概要

・調査期間：2025年12月29日～2026年1月15日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：20代専門転職サイト「Ｒｅ就活」へのサイト来訪者

・有効回答数：114件

・調査方法：Web上でのアンケート調査

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

