2026年の節分は客室で優雅に丸かぶり！和食料理長監修 直径6cm・9種の具材を巻いた「特上海鮮恵方巻」付き宿泊プランが登場

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫 以下「ホテル金沢」）は、2026年2月3日(火)の節分に向け、和食料理長・橋本が厳選した9種の海鮮具材を豪快に巻き上げた「特上海鮮恵方巻」を客室で楽しめる宿泊プランの予約受付を開始いたします。

■静寂の客室は、恵方巻の「黙食」に最適

節分の恵方巻には「恵方を向き、願い事を思い浮かべながら無言で一本食べ切る」という習わしがあります。しかし、ご家庭や飲食店では静寂を保つことが難しい場合もございます。 そこでホテル金沢では「誰にも邪魔されないホテルの客室こそ、伝統的な所作で福を呼び込むのにふさわしい」と考え、特製恵方巻と宿泊をセットにしたプランをご用意いたしました。北陸の海の幸を知り尽くした料理長による本格的な味わいを、プライベートな空間で心ゆくまでご堪能いただけます。

ホテル金沢 特上海鮮恵方巻圧倒的ボリューム、9種の具が奏でる重層的な旨み

和食料理長・橋本が監修する「特上海鮮恵方巻」は、直径約6cmという圧倒的なボリュームが特徴です。特製ダレに漬け込んだまぐろ、香ばしいうなぎ、弾けるいくら醤油漬けなど、主役級の食材を隙間なく巻き込みました。「縁を切らない」よう包丁を入れず、一本そのままの迫力ある形でお届けします。一口頬張れば、広がる海鮮の濃厚な旨みと厚焼き玉子の甘み、きゅうりや大葉の爽やかな食感が重なり合い、最後の一口まで飽きることなく「口福」を感じていただけます。

■ホテル金沢 和食料理長監修「特上海鮮恵方巻」付き宿泊プラン 概要

1泊1名様 11,840円～（特上海鮮恵方巻・朝食付／サービス料・消費税込）

【宿泊対象期間】2026年1月31日(土)～2月3日(火) チェックインまで

【お渡し場所】ホテル金沢1F フロント

【お渡し日時】チェックイン日の11時30分～20時00分

※ご希望のお時間をご予約時にお知らせください。

【特上海鮮恵方巻 内容】

サイズ： 長さ約20cm × 直径約6cm

具材(全9種)： 漬けまぐろ、うなぎ、酢〆サーモン、いくら醤油漬け、甘えび、厚焼き玉子、きゅうり、大葉、かんぴょう

消費期限：お渡し日当日限り（要冷蔵）

※写真はイメージです。仕入れ状況等によって内容は一部変更となる場合がございます。]



【ご予約・お問い合わせ】お電話または公式ウェブサイトにて承ります。

TEL 076-223-1111

宿泊のご予約はこちらから :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002744&pl=PL00058781

金沢の旬を味わう朝食ブッフェ

ホテル金沢の朝食は、四季折々の旬の味覚や日本海で獲れた海の幸、能登里山の恵みなど、和洋あわせて40種類以上のブッフェ。 金沢の地に受け継がれる調理法を駆使し、地元の食材「じわもん」を詰め込みました。朝から金沢の食文化をご堪能いただける品数豊富なラインナップ。

和の趣と現代性が融合した客室

客室は「武家屋敷」をコンセプトに、加賀友禅の「加賀五彩」をアクセントに取り入れた和モダンなデザイン。ゆったりとしたラグジュアリースイート（70平方メートル ）や、3名様まで利用可能なトリプル仕様に変化する「ツインプラス」など、多様な旅のスタイルに対応いたします。

客室一例ホテル外観ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000