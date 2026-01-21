「現場Plus」14期連続／「注文分譲クラウドDX」9期連続受賞──ダイテック、「ITreview Grid Award 2026 Winter」2部門受賞のお知らせ

株式会社ダイテック

このたび株式会社ダイテック(本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村 明憲、以下「ダイテック」)は、「ITreview」が発表した「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、当社クラウドサービス「現場Plus」および「注文分譲クラウドDX」がそれぞれの部門でアワードを受賞したことをお知らせいたします。

■「ITreview」について

「ITreview」とは、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営する法人向けIT製品・クラウドサービスの利用者が集まる国内最大級ITレビューサイトです。投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を「ITreview Grid Award」 で表彰しています。



・「ITreview Grid Award 2026 Winter」詳細

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■工事管理システム部門において14期連続受賞の「現場Plus」

「現場Plus」は、住宅・建設業界の現場運営を革新する施工管理アプリとして、78,000社以上※に導入されています。現場の実務に深く根ざした設計と継続的な改善により、業界内で確かな信頼と実績を築いてきました。

トークや掲示板、写真・図面管理、工程表といった日常業務を支える基本機能に加え、入退場管理、施主向け情報公開、安全パトロール、危険予知など、現場の安全性と情報共有を支える機能を一つのプラットフォームで提供。単なる施工管理にとどまらず、現場全体の生産性向上を実現します。

また、2026年1月5日より、新料金プラン「PLAN 2」の提供を開始。従来プランは「PLAN 1」として機能・価格を変えずに継続利用できる一方、PLAN 2では法令検査前の自社検査を効率化する「検査機能」を追加し、品質管理体制を強化できます。現場での是正指摘をその場で登録・通知できるほか、検査の進捗を一覧で直感的に把握可能。さらに現場・工事状態・担当者・結果などで柔軟に絞り込めるため、必要情報にすぐアクセスでき、管理負荷を軽減します。

こうした継続的な機能進化と現場目線の開発姿勢が、ユーザーからの高い満足度につながり、「使いやすい」「業務が確実に回る」といった評価を獲得。その積み重ねが、今回の受賞という形で評価されました。

※利用会社数は、元請・協力会社の合計です。複数のテナントを利用している場合は、それぞれ個別にカウントしています。

・「現場Plus」製品紹介

https://www.kensetsu-cloud.jp/genbaplus/



・「ITreview」に寄せられたレビュー

https://www.itreview.jp/products/genbaplus/reviews

■建設業向けERPシステムにおいて9期連続受賞の「注文分譲クラウドDX」

「注文分譲クラウドDX」は、住宅会社の業務を効率化し、基幹業務をスマートに一元管理できるクラウド型基幹システムです。顧客管理から商談・見積、電子受発注、引き渡し後の点検まで、業務プロセスを一つのプラットフォームに集約することで、情報の見える化と迅速な意思決定を支援します。

また、MAツール「KASIKA」や各種電子契約サービスとの連携により、デジタル化・ペーパーレス化を推進し、現場の業務負担を大幅に軽減しています。さらに、2025年10月1日にダイテックと福井コンピュータアーキテクトが共同開発・リリースした住宅セールスプラットフォーム「iPlanView」とも顧客情報を連携することで、システム間の情報分断を解消し、業務の流れを途切れさせない運用を実現してきました。これにより、社内の業務効率向上に加え、迅速で一貫性のある顧客対応につながっています。今後もサービス連携を強化し、業務全体を支える使いやすいシステムを目指していきます。

本システムは、基幹業務の一元管理や業務効率化にとどまらず、デジタル化・ペーパーレス化の推進、現場負担の軽減といった多面的な価値を提供しています。加えて、外部サービスとの積極的な連携や機能拡張に継続して取り組む姿勢も、ユーザーから高く評価されています。

こうした強みと、住宅業界のDXを牽引する革新性が認められ、今回の受賞に至りました。今後もユーザーの期待に応え続ける進化を重ね、住宅業界のDX推進に貢献してまいります。

・「注文分譲クラウドDX」製品紹介

https://www.kensetsu-cloud.jp/jutakudx/

・「ITreview」に寄せられたレビュー

https://www.itreview.jp/products/jutakudx/reviews

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

〈製品に関する問合せ先〉

株式会社ダイテック クラウド事業本部

TEL. 03-5762-8660