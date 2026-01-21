【不動産社長の悩みを解決する！】「社長の分身（不動産賃貸業向け）」を正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、

不動産賃貸業（賃貸管理・仲介・サブリース・自社保有運営）を行う企業向けに、

経営者の判断基準・価値観・成長戦略を可視化し、

組織全体で再現できる経営支援サービス

「社長の分身（不動産賃貸業向け）」を正式に展開しました。

本サービスは、

登録するだけで0円で、以下の支援を受けられる点が特長です。

・不動産賃貸業特化の経営分析

・空室・家賃・管理構造の可視化

・収益が安定する判断軸の整理

・何度でも無料の経営相談

▶ サービス公式サイト

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■ 背景｜不動産賃貸業が“伸び悩む”本当の理由

不動産賃貸業界では、次のような悩みが頻発しています。

・入居は決まるが、利益が残らない

・空室対策が場当たり的になっている

・家賃設定・値下げ判断が属人的

・管理業務が特定の人に依存している

・オーナー対応の基準が揃わない

・社長の判断が現場に正しく伝わらない

これらの問題は、

市場環境や競合だけが原因ではありません。

多くの場合、

「経営の判断軸が仕組み化されていない」ことが

根本原因となっています。

ルミッションはこの構造に着目し、

社長の思考そのものを“分身”として仕組み化する

不動産賃貸業特化型モデルを開発しました。

■サービス特徴｜不動産賃貸業のための“判断が揃う経営”

「社長の分身（不動産賃貸業向け）」では、

不動産賃貸ビジネスに特化した視点で経営を整理します。

主な分析・整理テーマ

・空室対策・募集戦略の設計

・家賃設定・値上げ・値下げ判断

・管理業務の標準化

・オーナー対応・報告基準

・顧客LTV・継続率

・評価制度・役割分担

・理念・中長期の賃貸経営戦略

これにより、

「誰が判断しても、社長と同じ答えにたどり着く」

再現性のある賃貸経営判断が可能になります。

■ モニター企業様の変化（一例）

・空室率を下げながら 利益率が改善

・管理業務の属人化が解消

・オーナー対応の品質が安定

・社長の判断スピードが向上

・「社長がいなくても回る組織」へ進化

不動産賃貸業の経営者からは、

「現場に“もう一人の自分”がいる感覚」

という声が多く寄せられています。

■なぜ“無料”で提供するのか

ルミッションは、

短期的な空室対策やテクニックではなく、

長く安定して選ばれ続ける賃貸経営会社を増やすことを目的としています。

その第一歩として、

不動産賃貸業限定・先着枠で、

0円の経営分析と相談支援を実施しています。

▶ 社長の分身 無料登録（30秒）

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■ 今後の展開

・不動産賃貸／管理／仲介別の分身モデル拡充

・年商1億～100億フェーズ別の賃貸経営設計支援

・「感謝が循環する賃貸経営」の普及

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/