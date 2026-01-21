島根県安来市の「子育て応援ポイント給付事業」に、デジタルギフトサービス「デジコ」が採用

株式会社DIGITALIO

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、マーケティングソリューション事業を展開する株式会社DIGITALIO（東京都港区、代表取締役：安藤 敦士）が運営する自治体・法人向けデジタルギフトサービス「デジコ(https://digi-co.net/)」は、島根県安来市（市長：田中 武夫）が「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（以下、「重点支援地方交付金」）」対象事業として、2026年1月下旬より実施する「子育て応援ポイント給付事業」において採用されたことをお知らせいたします。

島根県安来市「子育て応援ポイント給付事業」について

島根県安来市では、食料品やエネルギー価格の高騰により影響を受ける市内の子育て世帯を対象に、「重点支援地方交付金」対象事業として子ども1人あたり10,000円相当のデジタルギフトを配布します。

- 対象者：2025年12月末時点で安来市に住所登録のある18歳以下（平成19年4月2日生まれ以降）の児童- 給付内容：対象者一人につき10,000円相当のデジタルギフト「デジコ」- 申込・配布予定期間：2026年1月下旬～2026年3月上旬

本事業に関する詳細やお問い合わせは、安来市公式ホームページをご確認ください。

島根県安来市行政サイト：「子育て応援ポイント給付事業」について

http://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/kyoiku/shien/kosodateouenpoint.html

自治体施策において「デジコ」が活用される理由

近年、全国の自治体では住民支援や地域経済活性化を目的とした給付事業において、配布手段としてデジタルギフトサービス「デジコ」を活用するケースが増えています。主に以下の3つのメリットが評価されています。

- 配布における圧倒的なスピード感現金給付で発生する銀行口座情報の取得や照合、不備対応といった煩雑な事務作業を介さず、迅速な給付が可能となります。- 個人情報の取得・保持が不要な高いセキュリティ「デジコ」は、口座情報の管理や現物管理の必要がありません。自治体側で個人情報を新たに保持するリスクを抑えた運用が可能です。- 交換金額による請求で予算を最適化発行総額ではなく、実際に住民が交換した分のみをご請求します。未交換分の予算を無駄にせず、公金を最大限効率的に活用いただける点が評価されています。

スマートフォンひとつで、各種電子マネーやポイントなど、最大6,000種類の提携先からお好きな交換先を自由に選べる「デジコ」は、子育て世帯のニーズに応えつつ、自治体業務のDX推進を強力にサポートいたします。今後も、住民一人ひとりのライフスタイルに合わせた幅広い選択肢を提供することで、自治体さまが抱える多様な住民ニーズへの対応という課題解決に寄与してまいります。

「デジコ」について

「デジコ」は、初期費用・月額費用無料で、PayPayマネーライト、Amazonギフトカード、QUOカードPay、WAONポイントID、au PAY ギフトカード、PeXポイントギフトなど、多様な交換先が選べる法人向けデジタルギフトサービスです。1円分1枚から当日発行が可能で、予算や状況に合わせて、いつでも必要な時に必要な金額分のギフトを発行できます。急なキャンペーンや、参加者数が変動するイベントなど、柔軟な対応が必要なシーンでもスムーズにギフトを手配できます。企業の販促キャンペーンはもちろん、株主優待や福利厚生など、幅広いシーンでご活用いただいております。



※PayPayマネーライトは出金不可です。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※本プロモーションは【株式会社DIGITALIO】による提供です。 本プロモーションについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。【株式会社DIGITALIO】までお願いいたします。

※「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは 株式会社クオカードの登録商標です。

※ 「WAON（ワオン）」は、イオン株式会社の登録商標です。

※ 「WAONポイントID」は、イオンフィナンシャルサービス株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

※「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

※PeXから外部への交換には手数料がかかる場合がございます。

DIGITALIOについて

DIGITALIO（デジタリオ）では、デジタルを軸としたサービスを創造・提供し、社会を前進させるために、メディア・デジタルギフトサービス・リテールDX事業を展開しております。ポイントサイト「ECナビ(https://ecnavi.jp/)」、ポイント交換サイト「PeX(https://pex.jp/)」、無料ウェブ百科事典「コトバンク(https://kotobank.jp/)」、マンガ百科事典「マンガペディア(https://mangapedia.com/)」、アンケート提供ソリューション「conio(https://conio.jp/)」、デジタルギフトサービス「デジコ(https://digi-co.net/)」、給与前払いサービス「Remone(https://remone.jp/)」など多数のサービスを開発・運営を通じて、自分たちの技術を活かし、社会にある課題をinputし、プロダクト開発としてoutputしていく。そしてプロダクトを育て、持続させてまいります。

【株式会社DIGITALIO】

https://digitalio.jp/

代表取締役：安藤 敦士

資本金：1億9,800万円

設立：2007年1月22日

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

事業内容：メディア事業／デジタルギフト事業／リテールDX事業