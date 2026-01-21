日本コロムビアグループ、生成AIプラットフォーム「Udio」とのライセンス契約に参加～アーティストの権利保護と創造性の拡張を両立し「クリーンなAI共創」エコシステム構築へ～

日本コロムビア株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長：佐藤俊介、本社：東京都港区、以下：NCG）傘下の各グループ会社※は、独立系音楽ライセンス団体 Merlin（マーリン）を通じて、生成AI音楽プラットフォーム「Udio」とのライセンス契約に参加する方針を決定しました。

本契約は、Udio社が2026年内に北米地域で提供開始を予定している、著作権者の正式な許諾を得た音楽のみを使用するクローズド型の生成AIサービスに関するものです。

近年、生成AIの進展により音楽制作の可能性が広がる一方、著作権侵害や生成物の無断利用といった課題も顕在化しています。こうした状況を踏まえ、Udio社は今後、権利者の許諾を前提とした音楽のみを扱う新たな生成AIの枠組みへ移行する方針を示しています。NCGは、この動きを生成AIと音楽が共存していくための重要な転換点と捉え、本契約への参加を決定しました。

なお、本契約は生成AIプラットフォームへの参加に関する包括的な商業条件を定めるものであり、特定のアーティストの氏名、イメージ、歌声、楽曲の使用を一律に許諾するものではありません。実際の利用にあたっては、各アーティストおよび関係事務所との個別の合意を必須とし、NCGはアーティストそれぞれの意思と判断を尊重した運用を行ってまいります。

NCGは本取り組みを、音楽の価値を未来へとつなげるための新たな表現の可能性を探る試みとして位置づけています。「AIを核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニー」を掲げるNCGは、本契約を通じ、アーティストの権利が守られる健全なAI活用環境の整備と、テクノロジーによる新しい音楽体験の創出を推進してまいります。

※日本コロムビア株式会社、株式会社ライツスケール

日本コロムビアグループ株式会社 代表取締役社長 佐藤俊介 コメント：

「AIの著しい発展により、私たちは「一億総クリエイター」の時代に突入しました。当社は116年にわたり培ってきた歴史と知見を活かし、これからのマーケットをリードしていくインディペンデント・アーティストの活動を支援していきます。Udioが掲げる「権利者へのリスペクト」という思想は、この新しい音楽創造の時代において不可欠な価値観であり、そのようなパートナーとグローバルに展開できることを大変意義深く感じています。当社は今後も、日本から世界へ向けて、より多くのアーティストの発掘と創造の支援に取り組んでまいります。」

Udio共同創業者兼CEO アンドリュー・サンチェス氏コメント：

「今回のパートナーシップを牽引しているのは、インディペンデント・アーティストの存在です。Merlinと提携することで、アーティストが自身の作品に対する主導権を維持し、その創造性に対して正当な対価が支払われる環境を確固たるものにしていきます。我々はMerlinと共に、ファンおよびクリエイターに対し、類を見ない高度なツールと実質的な権限を付与し、愛すべき音楽との繋がりを実現するプラットフォームの構築を推進しています。我々は、音楽制作の未来を単なる構想の段階に留めることなく、インディペンデント・アーティストがその未来を自ら牽引し、主導していく体制を確かなものにするため、共に歩みを進めてまいります。」

Merlin CEO チャーリー・レクストン氏コメント：

「AI技術が急速な進化を遂げる中、アーティストやその作品を尊重し、適切な音楽ライセンスの必要性を深く理解しているパートナーと協力することは、Merlinにとって極めて重要です。MerlinとUdioはかねてより、権利者の『許諾』と『正当な対価』を基盤とした議論を重ねてまいりました。我々はUdioが掲げるビジョン、そしてUdioがMerlinの会員やアーティストを真摯に尊重し、価値を認めている姿勢を高く評価しています。今回のパートナーシップは、MerlinがAIの進化を単に傍観するのではなく、AIがもたらす可能性を自ら主体的に形作っていくという強い決意の表れです。」

■Udioについて

Udioは、音楽アーティストやスーパーファンに特別なAI体験を提供することを目指しています。業界をリードするAI技術と、音楽業界全体にわたる画期的なパートナーシップを組み合わせることで、ミュージシャンを支援し、ファンとお気に入りの音楽・アーティストとの関わり方を広げることをミッションとして掲げています。 Udioは、a16z、Redpoint、Hanwha、will.i.am、Steve Stoute、Kevin Wallをはじめとする、テクノロジーおよび音楽界を代表する著名な投資家から支援を受けています。 詳細は udio.com をご覧ください。

■Merlinについて

Merlinは、世界の主要インディペンデントレーベルやディストリビューターのためのデジタルライセンスパートナーです。Apple、Canva、ElevenLabs、Meta、Spotify、YouTube、その他世界中の40以上の革新的なプラットフォームとプレミアムな契約を締結しています。会員は世界70カ国以上に及び、世界の音楽市場の15%を占めています。 Merlinは、独立系音楽企業の成長を支えるパートナーとして、業界の健全な発展と会員への利益還元を第一に活動しています。特定の資本に依存しない独自のガバナンスのもと、1.5%という極めて低い管理手数料のみで運営されています。トップクラスのグローバルライセンス締結や多彩な会員特典を通じて、インディペンデントレーベルやディストリビューターが自社のデジタルビジネスを自律的に運営できるよう支援しています。

詳細は www.merlinnetwork.org をご覧ください。

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AI を核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパ

ニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビア株式会社と、世界初の着メロを生んだ株式会社フェイスの

DNA を継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AI を活用した IP 創出、クリエイターエコシステム構

築、AX 推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

会社名日本コロムビアグループ株式会社

所在地東京都港区南青山6-10-12

代表者代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金358,123,550 円

URL https://www.columbia.co.jp