株式会社CINC、AI検索最適化（GEO/LLMO）支援ツールの機能を拡充し、コンサルティングサービスのクライアント企業向けに提供予定

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、これまで社内で開発・活用を進めてきたAI検索最適化（GEO/LLMO）支援ツールについて、特に有用な機能の拡充を図り、外部提供に向けた実装を進めています。

この支援ツールは、もともとCINCのコンサルタントがクライアント支援の現場で継続的に活用してきたものです。これまでの社内活用実績を踏まえ、数ある機能の中でも特に有用なものについて、強化したうえで外部提供を行うことを予定しています。

＜AI検索最適化（GEO/LLMO）支援ツール 機能拡充の背景＞

生成AIを活用した検索体験の普及に伴い、CINCでは2025年6月より「AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサルティングサービス」の提供を開始しました。

AI検索最適化（GEO/LLMO）とは、生成AIの回答内で自社ブランドが適切に引用・言及されるようにするための施策です。その設計には、プロンプトに対する回答内容や引用URL、ブランドの言及状況など、膨大かつ多様なデータの調査・分析が求められます。

こうした業務を迅速かつ効率的に行うため、CINCではAI検索最適化（GEO/LLMO）支援ツールについて多数の機能開発と社内での活用を2025年6月より進めてきました。今回拡充を図ったのは、プロンプトの調査やモニタリングに役立つ機能です。社内でのテスト利用を経て、コンサルティングサービスをご契約中のお客さまにも順次提供を予定しています。

＜AI検索最適化（GEO/LLMO）支援ツールの主な機能＞

本ツールは、ChatGPTをはじめとする主要な生成AIモデルに対応し、特定のプロンプトに対する回答状態を定点観測できる機能を備えています。

＜今後追加予定の機能＞

■ 主な特徴- プロンプトの一元管理：調査対象とするプロンプトを登録し、複数をまとめて管理することが可能です 。- 回答データの自動取得：登録したプロンプトに基づき、生成AIの回答データを自動で取得します。- ドメインおよびブランドの設定：自社・競合のドメインに加え、別名や略称も含めたブランド名を登録可能です 。- ダッシュボードによる可視化：自社ドメインの引用数やブランドの言及数、それぞれの推移をグラフで確認できます。- 回答の詳細な把握：生成AIの回答全文や参照されたドメイン・ブランドの有無を一覧形式で確認できます 。ダッシュボードのイメージ

本ツールには、今後もAI検索最適化の調査・分析に必要な機能を順次追加する予定です。

- プロンプト作成支援機能：最適なプロンプトを効率的に生成する機能。- 調査データの多角的な分析機能：生成AI後との回答内容や引用URLなど、収集した調査データを多角的に分析できる機能 。- Google「AI Overviews（AIOs）」対応機能：AIOsにおける引用・言及状況を特定・分析する機能。など

機能追加時には、あらためてお知らせいたします。

＜ご参考＞

■ CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）について

https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

■ AI検索最適化（GEO/LLMO）の無料診断

現在、AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する無料診断サービスを提供しております。自社コンテンツが生成AIプラットフォームにどの程度表示・引用されているかを確認したい方は、以下よりお申し込みください。

https://consulting.cinc-j.co.jp/geo_diagnosis

■ CINCのマーケティングDXサービス

- デジタルマーケティング戦略設計コンサル- コンテンツマーケティングコンサル- AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサル- SEOコンサル- SNSコンサル- コンバージョン改善コンサル- 広告運用代行- YouTubeマーケティングコンサル- - YouTubeチャンネル運用コンサル- - YouTuberタイアップ戦略設計・配信

■ Keywordmap（キーワードマップ）について

膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの無料トライアルはこちら：https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社CINC

mail：marketing.s@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/