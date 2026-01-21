ちゅうぎんインフィニティファンド3号による株式会社ぺこりに対する投資実行

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ「Kimochiru（キモチる）」

ちゅうぎんキャピタルパートナーズ（岡山市 代表取締役 岡田 浩幸）は、スタートアップ企業を出資対象とする「ちゅうぎんインフィニティファンド3号」にて株式会社ぺこり（東京都渋谷区 代表取締役 三宅 伸之、以下「ぺこり」）のJ-KISS型新株予約権を引受けました。

ぺこりは、飲食店やサービス業などの現場で働く従業員に対し、来店客や利用者が“チップ感覚”で感謝や応援の気持ちを金銭的に届けられる仕組み「Kimochiru（キモチる）」を提供しています。

「Kimochiru」は、アプリ不要・店舗導入不要で渡したい人がどこでも渡せるカード型のカジュアルなチップサービスです。顧客は、店舗やサービスを利用した際に、感謝や応援の気持ちを簡単にカードで渡すことができます。これにより、従業員は直接その想いを受取り、実質手取りアップにつながるほか、モチベーション向上や働きがいの創出に寄与します。さらに、店舗や事業者は「Kimochiru」を通じて、接客やサービスの現場で生まれる顧客からの応援を従業員に直接還元することが可能となり、サービス品質の向上や顧客満足度の強化に貢献します。

また、代表の三宅氏は過去に起業から事業成長を経てプライム市場上場の大手食品メーカーへのM&Aを経験した岡山県出身の起業家であり、その経験を活かして新しい挑戦を続けています。岡山県を盛り上げたいという思いを共にし、地域とともに歩む取組みを進めていきます。

ちゅうぎんフィナンシャルグループでは、地域にイノベーションと新しい価値を届けてくれるスタートアップに対する出資を通じて、起業家のチャレンジを後押しし、地域社会のさらなる発展に向けて活動してまいります。

１．投資案件の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/34_1_20788147223002f6cb1ea6c2db1bb672.jpg?v=202601210121 ]

【株式会社ぺこり 代表取締役 三宅氏からのコメント】

このたび、ちゅうぎんキャピタルパートナーズ様に当社の取組みをご評価いただき、ご出資いただきましたことを心より感謝申しあげます。

私たちは「持ち味を輝かせ、人生を豊かに」というミッションのもと、住む場所や育った環境にかかわらず、さまざまな人がそれぞれの軸で評価され、気持ちの面でも生活の面でも豊かになる社会を目指しています。

まずは「Kimochiru」を通じてサービス業の現場での価値創出を着実に進めるとともに、地元岡山においても、その価値観を体現する取組みを先んじておこなってまいります。また、岡山出身の起業家として、岡山のスタートアップエコシステムのさらなる発展にも貢献してまいります。

２．「ちゅうぎんインフィニティファンド3号」の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/34_2_6b53fdd4a2177f6da203ebfe3a687b96.jpg?v=202601210121 ]

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）