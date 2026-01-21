『SKINNYDIP LONDON』中部エリアでは初となるポップアップストアをタカシマヤ ゲートタワーモールで１月２８日より過去最多のデザイン数にて開催！

株式会社エスツー・ラボ

株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）は、イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」の日本における正規販売代理店として、2026年1月28日（水）より2月10日（火）まで、タカシマヤ ゲートタワーモール3Fローズテラス（愛知県名古屋市）にてSKINNYDIP LONDON ポップアップストアを開催いたします。

今回のポップアップでは、2025年11月から東京、大阪で開催されたポップアップイベントでも好評を博した「平成＆Y2K」ムードあふれる各種コラボアイテムをはじめ、2026年1月4日より都内イベントで先行販売を開始した、ズートピア２、シュガーラッシュなどのディズニーコレクションデザインを多数展開いたします。平成＆Y２Kムード溢れるコレクションでは、平成レトロブームを象徴する「ウサハナ」や「コロコロクリリン」などのサンリオキャラクターズや、懐かしの「しずくちゃん」、「べティーズブルー」、Y2Kカルチャーと親和性の高い「カートゥーンネットワーク」作品（アドベンチャータイム／おくびょうなカーレッジくん／ルーニー・テューンズ／デクスターズラボ）、さらにナルミヤブランドの人気キャラまで、多彩なラインナップが勢揃いします。

SKINNYDIPらしいグリッターやホログラフィックを活かしたデザインに、キャラクターや時代感をミックスさせた唯一無二のプロダクトは、ファッションラバーもカルチャー好きも見逃せないアイテムばかり。

●SKINNYDIP LONDON ポップアップストア in タカシマヤ ゲートタワーモール 開催概要

会期：2026年1月28日(水) ~ 2月10日(火)

住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１-３ タカシマヤ ゲートタワーモール ３F ローズテラス

営業時間：10:00 - 21:00（2/10 最終日 20:00閉場）

特設ページＵＲＬ：https://www.skinnydip.co.jp/view/page/nagoya202601tgm

≪コレクション≫

■サンリオキャラクターズコラボ

平成の女の子たちをときめかせた「ウサハナ」、「コロコロクリリン」を中心に、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズの全8キャラクターを、Y2Kスタイルで再解釈したデザインに仕上げました。

キラキラのホログラムやグリッター、まるでステッカーをコラージュしたかのようなポップで遊び心あふれるレイアウトが、SKINNYDIPらしさ全開のアイテムです。キャラクターごとに異なるアプローチでデザインされた、SKINNYDIPでしか手に入らない特別なコレクションとなっています。

(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース：3,960円、ビーズフォンストラップ：2,420円、ポーチ：2,860円、ワイヤレスイヤホンケース：2,970円、フォンリング：2,200円

※iPhone用ケース対応サイズ：14／14 Pro／15／15 Pro／16／16 Pro／16 Pro Max／17／17 Pro

■しずくちゃん

2000年代に一世を風靡し、現在の平成レトロブームで人気が再燃している「しずくちゃん」をSKINNYDIP LONDONがＹ２Ｋスタイルで再解釈してデザインしました。

キラキラなグリッターとギラギラな大きめなホログラムで、しずくちゃん達のシールを貼り付けたようなポップで遊び心あふれるフォンケースをはじめ、SKINNYDIPらしさ全開のアイテムラインナップです。

沢山のしずくちゃんのキャラクター達から、「しずくちゃん」、「うるおいちゃん」、「みるみるちゃん」の３キャラクターをピックアップ。それぞれのキャラクターを平成ムードたっぷりのデザインで、とびきり可愛く、とびきりクールに仕上げました。

(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース：3,960円、ビーズフォンストラップ：2,420円、ポーチ：2,860円、ワイヤレスイヤホンケース：2,970円、ＩＤカードケース：2,750円

※iPhone用ケース対応サイズ：14／15／15 Pro／16／16 Pro／16 Pro Max／17／17 Pro／17 Pro Max

■ベティーズブルー

1985年にスタートし、“キュート&ラブリー”をキーワードに、平成ファッションブランドのひとつとして時代を一世風靡した「BETTY’S BLUE」ブランド。

今回のコラボでは、BETTY’S BLUEを代表するデザインのひとつ、当時のショッパーに使われていたアートデザインや、くまの「エイミーちゃん」をピックアップし、キラキラなグリッターやギラギラなホログラムで、SKINNYDIP LONDONらしいキュートでポップなムードでデザインしたコレクションです。



注目商品はエイミーちゃんのフェイス型のポーチで、ぬいぐるみのようにやわらかい素材と持ち歩きやすいサイズ感でちょっとした小物入れにも。

(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース：3,960円、ビーズフォンストラップ：2,640円、ポーチ：2,860円、ワイヤレスイヤホンケース：2,970円、フォンリング：2,420円

※iPhone用ケース対応サイズ：14／15／15 Pro／16／16 Pro／17

■カートゥーン・ネットワーク

Y2K・平成レトロのムードが再熱する今、あの頃テレビにかじりついて見ていた懐かしのアニメキャラクターたちを、SKINNYDIPらしいポップ＆ギラギラなデザインで現代風にアップデートしました。

今回登場するのは以下の4作品とのコラボレーション：

・アドベンチャー・タイム

・おくびょうなカーレッジくん

・デクスターズラボ

・ルーニー・テューンズ

・パワーパフ ガールズ

カラフルでインパクトのある世界観と、SKINNYDIPならではのグリッター・ホログラフィック・ビーズアイテムが融合した、他にはない特別なコレクションです。

※サイズはデザインにより異なります。

※デザインによってはご用意のないアイテムもございます。



■ナルミヤ キャラクターズ

2025年2月に発売した初コラボレーションは、発売直後から完売が続出するほど大きな反響を呼んだナルミヤキャラクターズとのコラボコレクション第二弾。

平成・Y2Kムードをベースに、グラデーションカラーやグリッター、ホログラフィックを取り入れたSKINNYDIPらしいiPhone用ケース、ビーズとメタル素材を組み合わせたアクセサリー感のあるフォンストラップ、光沢のあるメタリック素材が魅力のワイヤレスイヤホンケースなど、日常を彩る多彩なアイテムをラインナップ。ロンドンのデザインチームがY2Kムードを現代的にアップデートした、スタイリッシュなコレクションです。「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」の２ブランドとのコラボアイテムを販売いたします。

(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース：3,960円、ビーズフォンストラップ：2,640円、ポーチ：2,860円、ワイヤレスイヤホンケース：2,970円、バッグチャーム AirTag用ポーチ：2,750円

※iPhone用ケース対応サイズ：14／14 Pro／15／15 Pro／15 Pro Max／16／16 Pro／16 Pro Max

■ミッキー＆フレンズ

SKINNYDIP LONDONとして日本では初展開となる「ミッキー＆フレンズ」コレクションが登場。

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィーの5キャラクターを、ヴィンテージタッチのアートを用いながらも、スタイリッシュで現代的に再構築しました。

ユニセックスでも使用できるデザインでありながら、SKINNYDIPらしいグリッターやホログラム加工を贅沢に使用。



(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース：4,400円、ビーズストラップ：2,640円、フォンリング：2,420円、ポーチ：2,860円

（※グーフィーはiPhone用ケース・ビーズストラップのみの展開）。

※iPhone用ケース対応サイズ：14／15／15 Pro／16／16 Pro／17／17 Pro用

※グーフィーのみ14サイズ展開なし

■ズートピア2

話題のディズニー映画最新作『ズートピア2』の新作コレクションが登場。

再びバディを組むジュディとニックをフィーチャーし、ベスティーズ感あふれるデザインや、映画の世界観をステッカーチックに表現したSKINNYDIPらしいデザインアイテムを展開します。

(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース：4,400円、ワイヤレスイヤホンケース：2,970円、ビーズストラップ：2,750円、ポーチ：2,860円、ハンガーチャーム：2,750円

※iPhone用ケース対応サイズ：14／15／15 Pro／16／16 Pro／17／17 Pro

■シュガー・ラッシュ

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』をモチーフにしたコレクションが、登場。

ゲームの世界の“裏側”で繰り広げられる冒険の世界観を、ポップで遊び心あふれるSKINNYDIPのデザイン手法で表現しました。

作品に登場するキャラクターやモチーフをステッカーチックにデザインしたアイテムや、まるでお菓子のパッケージのようなデザインのポーチがキュートなコレクションです。

(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース：4,400円、ワイヤレスイヤホンケース：2,970円、ビーズフォンストラップ：2,750円、ポーチ：2,970円

※iPhone用ケース対応サイズ：14／15／15 Pro／16／16 Pro／17／17 Pro

■ディズニー コレクション

おしゃれキャットの”マリー”やわんわん物語の”レディ＆トランプ”をはじめ、くまのプーさんなど人気のディズニーキャラクターをモチーフにしたコレクションが多数登場！

普段オンラインストアでしか購入できないデザインアイテムもご用意しておりますので、是非店頭でデザインお確かめのうえお楽しみください。

（キャラクターラインナップ）

マリー ブルー、レディ＆トランプ、ベビーペガサス、101ダルメシアンズ、マリー コケット、くまのプー、きつねと猟犬、ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

※サイズはデザインにより異なります。

※デザインによってはご用意のないアイテムもございます。

■Cath Kidston（キャス キッドソン）

Cath Kidstonが誇るオリジナルのフローラルパターンやアイコニックなモチーフを、SKINNYDIP LONDONらしいグリッターやホログラフィック素材と掛け合わせることで、新たな視点で再解釈しました。

英国の伝統的なエレガンスを感じさせる繊細な柄と、ロンドン発ブランドらしい先鋭的でポップな表現が融合し、「遊び心と洗練」が共存するiPhoneケース、全４種を発売。

透明感のあるホロ素材のうえに重ねたグリッターの輝きが、Cath Kidstonのクラシカルな柄にモダンな立体感を与え、日常使いの中にさりげない特別感を添えます。また、それぞれのケースは日本限定デザイン。

どこか懐かしくも新しい、英国発２ブランドのコラボレーションならではのコレクションを是非お楽しみください。

(価格）※すべて税込価格

iPhone用ケース（全４種）：4,840円

※iPhone用ケース対応サイズ：14／15／15Pro／16／16Pro／16ProMAX／17／17Pro

その他、キャラクターコラボアイテムだけではなく、ロンドンでデザインしたビーズフォンストラップやラップトップケース等も幅広く展開。

中部エリア初開催となる、SKINNYDIP LONDON POPUP STOREへ是非お越しください。

■SKINNYDIP LONDONについて

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/SkinnydipJapan

日本公式オンラインショップ：https://www.skinnydip.co.jp/

※価格は全て税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。