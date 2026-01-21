TikTok総再生回数600万回超！麺類インフルエンサーが豚骨ニンニク調味料「TONGARI」を多様なアレンジで訴求。動画保存数で購買検討につなげる

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』は、株式会社YOKOYAMAが展開する濃縮マシマシ豚骨ニンニク万能調理スープ「TONGARI」のTikTokを活用したインフルエンサーPRおよび広告運用を企画・実施いたしました。

濃縮マシマシ豚骨ニンニク万能調理スープ「TONGARI」とは

「TONGARI」は、豚骨のコクとニンニクの香りを極限まで凝縮した万能スープベースです。炒め物、鍋、ラーメン、チャーハンなど、さまざまな料理に加えてアレンジできる点が特徴で、日常の食事シーンに取り入れやすい商品として展開されています。

今回、僕と私と株式会社では、本商品の認知拡大に向け、TikTokを活用したインフルエンサーPRおよび広告運用を通じた施策を企画しました。

濃縮タイプでアレンジの幅が広い商品特性ですが、まずは“豚骨”から想起されやすい麺料理に絞って発信を設計。調理工程や味の濃さ・コクといった魅力が直感的に伝わりやすいという麺料理の特性も加味し、麺類ジャンルに強みを持つTikTokerを中心にキャスティングしました。

「TONGARI」公式ショップはこちら：https://yokoyama-foods.com/

麺類TikTokerを起用したアレンジ提案で、動画総再生600万回超！投稿に対する保存数で購買検討につながる結果に

本施策では、麺類ジャンルにおいて独自の表現力を持つTikToker6名をキャスティング。それぞれのクリエイターの個性を活かし、「TONGARI」を使用した調理・実食シーンを中心とした動画投稿を行いました。

油そばや二郎系ラーメンなどの麺料理に加えて、からあげや野菜炒めなど「TONGARI」は、多様なアレンジが可能な万能調理スープである点を伝えています。

また、投稿動画の総再生回数約600万回を超える反響を獲得。コメント欄には「購入したい」「試してみたい」といった前向きな声が寄せられ、各投稿においても一定の保存数を記録しました。本施策を通して、視聴数の獲得にとどまらず、商品への関心や購買検討につながる反応が得られました。

今後も僕と私と株式会社では、商品特性やターゲットに合わせたインフルエンサーPRを通じて、企業の認知拡大・態度変容につながるマーケティング支援を行ってまいります。

■スタッフリスト

Executive Planner：Kent Imataki

Contents Planner：Yoshika Someya

Ad Planner：Shunichi Nakamura

Business Producer：Mayu Miyahara

株式会社YOKOYAMAについて

代表者名：横山 淳一

HP：https://yokoyama-foods.com/

お問い合わせメールアドレス：info@yokoyama-foods.com

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にある和風だしベースのジャパニーズ麻辣湯「転転麻辣湯」、名作ゲームをタイパ良く楽しめる令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com