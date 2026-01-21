【昭和23年創業の老舗 すし丸】シャリがさらなる進化。愛媛県産ブランド米「ひめの凛」を2026年1月15日より全店で導入開始

株式会社三福ホールディングス

愛媛県松山市で創業以来「地産地消」を大切にしてきた老舗寿司店「すし丸」（本店：愛媛県松山市二番町）は、2026年1月15日（木）より、全店舗で使用するお米を、愛媛県が誇る新世代のブランド米「ひめの凛」へと全面的に切り替えることをお知らせいたします。

■導入の背景：妥協なき選定プロセス

寿司の味の決め手となる「シャリ」をさらに高めるため、すし丸では愛媛県および高知県の米問屋協力のもと、様々な銘柄・品種を取り寄せ、試食と検証を実施いたしました。

そして、数ある候補の中から、炊き上がりの光沢、粒の大きさ、口の中でほどける食感、そして酢との相性等を徹底的に比較検討した結果、愛媛県産「ひめの凛」が当店の寿司に最も適しているという結論に至り、今回の採用を決定いたしました。

■「ひめの凛」がすし丸の寿司に最適な理由

１．際立つ「大粒」と「弾力」

一粒一粒が大きく、しっかりとした噛み応えがあるため、ネタの旨味に負けない存在感があります。

２．華やかな「香り」と「甘み」

口に入れた瞬間に広がる上品な香りと、噛むほどに増す深い味わいが特徴です。

３．シャリに最適な「ほぐれ感」

冷めても美味しさが損なわれず、酢を打った際にも粒が崩れにくいため、職人が握る寿司として最高の結果をもたらします。

■すし丸からのメッセージ

「創業77年、私たちは常に『愛媛の美味しさ』を追求してきました。今回、地元の素晴らしいブランド米『ひめの凛』と出会えたことで、すし丸のシャリはまた一つ上のステージへと進化します。愛媛の豊かな土壌で育ったお米と、瀬戸内の海の幸。この最高の組み合わせを、ぜひ多くの方に味わっていただきたいと願っております。」

【ご予約・お問い合わせ先】

日本料理 すし丸 本店

愛媛県松山市二番町２丁目３－２

TEL 089-941-0447

フリーダイヤル 0120-41-0447

公式サイト： http://www.sushimaru.co.jp/

参考（ひめの凛 公式）： https://www.pref.ehime.jp/himenorin/