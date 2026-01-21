ÊõÅç¼Ò¤Î¤Û¤ó¤â¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÉÕÏ¿¤Ë¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥¿¤¯¤ó¡×¥Ýー¥Á¤ä¡ÖJAM HOME MADE¡×¡ß¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¥³¥é¥Ü¥Ýー¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Í¥ª¥Ð¥¿ー¥íー¥ë¤ÎÍÅÀº¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥¿¤¯¤ó¡×¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¡õ¥¸¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥Í¥ª¥Ð¥¿ー¥íー¥ë¤ÎÍÅÀº¥Í¥ª¥Ð¥¿¤¯¤ó ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¡õ¥¸¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°BOOK¡Ù¤ò2026Ç¯£±·î23Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡£¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Í¥ª¥Ð¥¿ー¥íー¥ë¤ÎÂÞ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡£¿©ÉÊ±ÒÀ¸¸¡ºººÑ¤ß¤À¤«¤é¡¢¿©ÉÊ¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¥¤«¤ï¤¤¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º
¢¥¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤â¡ª
¢¥¥ê¥Ã¥×¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¾®Êª¼ýÇ¼¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê
¢¥¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ë¸°¤òÉÕ¤±¤Æ¥ー¥±ー¥¹¤Ë¤â¡ª
¢¨¥ー¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¥¤Û¤ó¤â¤Î¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢¥¿©ÉÊ±ÒÀ¸¸¡ºººÑ¤ß¤À¤«¤é¿©ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤âOK¡ª ¤ª¤ä¤Ä¤ËÊ¸¶ñ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹
¢¥¥¸¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Í¥ª¥Ð¥¿¤¯¤ó¥Ýー¥Á¤¬£¶¸ÄÆþ¤ë¥µ¥¤¥º
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡Û
¥Ýー¥Á¡§¹â¤µ60¡ßÉý100¡ß¥Þ¥Á50mm
³Æ¥¸¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¡§½Ä290¡ß²£226 ¸ü¤µ0.08mm
¢¨¥Ýー¥Á¤È¥¸¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°°Ê³°¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¥Í¥ª¥Ð¥¿¤¯¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥Í¥ª¥Ð¥¿¤¯¤ó
1997Ç¯£¸·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤·¤·ºÂ¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬¼ñÌ£¤ÇÊ¬¿È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤è¡ª ¾Íè¤ÎÌ´¤ÏÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡ÖËÜ»Å¹þ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê～¡£
¡Ø¥Í¥ª¥Ð¥¿ー¥íー¥ë¤ÎÍÅÀº¥Í¥ª¥Ð¥¿¤¯¤ó¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¡õ¥¸¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°BOOK¡Ù
²Á³Ê¡§2739±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯£±·î23Æü
https://tkj.jp/book/?cd=TD071156
Îß·×ÈÎÇä¿ô45²¯¿©¤Î¿Íµ¤¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤È¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJAM HOME MADE¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ýー¥Á¤È¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¡Ø¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ýー¥Á BOOK feat. JAM HOME MADE¡Ù¤È¡Ø¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥° BOOK feat. JAM HOME MADE¡Ù¤ò2026Ç¯£±·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ýー¥Á¤Ï¡¢¡ÖJAM HOME MADE¡Ê¥¸¥ã¥à¥Ûー¥à¥á¥¤¥É¡Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡È°ÂÁ´¥Ô¥ó¡É¥â¥Áー¥Õ¤äÀ±·Á¥·¥ë¥Ðー¥Á¥ãー¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ËÜ»ïÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¤ä¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª ¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¥íー¥½¥ó¡¢HMV¡¢HMV&BOOKS online¤ÇÈÎÇä¡¡
¢¨°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ýー¥Á
¢¥ÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¢¥¤¦¤·¤í»Ñ¤â¥¥åー¥È
¢¥¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ú¥ó¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡ª
¢¥¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î¼ýÇ¼ÎÏ
¢¥¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¥µ¥¤¥º
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§¥¿¥Æ12¡ß¥è¥³13¡ß¥Þ¥Á5.5cm
¢¨¥Ýー¥Á°Ê³°¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó
¡ÖJAM HOME MADE¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¥À±·Á¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Á¥ãー¥à
¢¥¡ÖJAM HOME MADE¡×¤Î¡È°ÂÁ´¥Ô¥ó¡É¥â¥Áー¥Õ
¡¦¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤¬¡ª
¢¥¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È
¢¥¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤ò¶´¤á¤ë¥Ð¥ó¥¸ー¥³ー¥É
¢¥¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤ÊÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë: ¥¿¥Æ16.5¡ß¥è¥³25¡ß¥Þ¥Á9.5cm
¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÄ¹¤µ1.5cm
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤È¥Á¥ãー¥à°Ê³°¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó
¡ÖJAM HOME MADE¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¥ÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Á¥ãー¥à
¢¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥¿¥°¤ò¥ª¥ó
¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡ª
¢¥¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½
¢¥¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¥Á¥ãー¥à¤ò¥Ýー¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¡ª
¡Ø¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ýー¥Á BOOK feat. JAM HOME MADE¡Ù¡¡¡¡
²Á³Ê¡§2607±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯£±·î20Æü¡¡
https://tkj.jp/book/?cd=TD072696
¡Ø¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥° BOOK feat. JAM HOME MADE¡Ù¡¡
²Á³Ê¡§3597±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯£±·î20Æü
https://tkj.jp/book/?cd=TD072719