〈Roasted COFFEE LABORATORY〉チョコだくで背徳感たっぷり！バレンタイン限定ビスケットパンケーキ＆ドリンク、渋谷神南店に登場
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営する「Roasted COFFEE LABORATORY（ローステッド コーヒー ラボラトリー）」は、渋谷神南店にて、バレンタイン限定のチョコだくで背徳感たっぷりのビスケットパンケーキと、爽やかなチョコ×オレンジドリンクを発売いたします。
大人気のビスケットパンケーキがバレンタイン仕様で登場！
大人気のビスケットパンケーキに、バレンタイン期間限定「チョコベリービスケットパンケーキ」が登場します。
香り高いココア生地に、ヴァローナ社のリッチなチョコクリーム、ラズベリーソース、キルシュクリームを合わせた冬季限定の贅沢な一皿は、まさにチョコだくで背徳感たっぷり！
ホットチョコレートソースをかけると、さらに濃厚な味わいに。コーヒーとの相性も抜群で、甘くリッチなひとときをお楽しみいただけます。
チョコレートソースは期間限定LINEクーポンで増量、もしくは＋150円でさらに贅沢に楽しめます。
左：オレンジモカペチーノ（アイス）／右：オレンジモカ（ホット）
「チョコレート×オレンジ」が主役のドリンク
オレンジモカペチーノ（アイス）
オレンジベースのスムージーにエスプレッソチョコソース、柑橘果肉を加えた、甘みと苦味、酸味のバランスが絶妙なアイスドリンク。ホイップを混ぜて、果肉の食感と合わせてお楽しみください。
オレンジモカ（ホット）
カフェモカの程よい甘みと苦味にオレンジジャムを合わせたホットドリンク。
オンジの風味に、甘くビターなモカが、大人な味わいを感じさせてくれます。
LINEクーポンでチョコレートソース増量！
期間中、公式LINEクーポンをご利用いただくと「チョコベリービスケットパンケーキ」のチョコレートソースを増量してプレゼントいたします。
期間：2025年1月30日(金)～2月15日(日)
この機会にぜひ公式LINEのお友達追加をお願いいたします。!
※「チョコベリービスケットパンケーキ」をご注文の方のみご利用可能のクーポンです。
公式LINE :
https://lin.ee/CK2tV7t
販売概要
販売店舗 ：Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南店
販売期間 ：2026年1月30日(金)～
販売商品 ：チョコベリービスケットパンケーキ \1,800(\1,980） オレンジモカペチーノ（アイス） \850(935)/オレンジモカ（ホット）\680(748)
Roasted COFFEE LABORATORY
自家焙煎の鮮度の高い豆を使用したコーヒーを中心に、オリジナリティー溢れるこだわりの自家製スイーツとミール、音楽、アートやカルチャーとミックスしたローカルイベントなど、ストリートが根付く渋谷を発祥の地とするにふさわしい、“今” を編集したコーヒーショップとして、常に新しい魅力を提案しています。
