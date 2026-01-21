将来価値で選ぶ不動産投資ブランド「LENZ」『資産運用EXPO春』に出展

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、 活力ある社会を実現する」をミッションに掲げ、不動産の企画・開発・販売・管理を手掛ける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原一義）は、2026年1月16日（金）から18日（日）にかけて開催された、RX JAPAN株式会社主催「資産運用EXPO[春]」に参加。ブース出展を通じて、「将来価値」という判断軸とファイナンシャル・ウェルビーイングにつながる考え方について、理解を深めていただく機会となりました。

当日の出展ブースの様子■出展のねらい：いま必要なのは「目先」ではなく「将来の安心」をつくる判断軸

資産形成への関心が社会全体で高まるなか、不動産投資に取り組む人も着実に増えています。一方で、表面的・短期的な「利回り」や「節税」だけで判断してしまうと、本来比較すべき基準が見えにくく、自分に合った判断に至りづらいこともあります。その結果、将来の暮らしにとっての納得や安心につながりにくいのも現実です。

将来価値で選ぶ不動産投資ブランド「LENZ」は、「長く続く資産価値で将来を支える」という視点を、誰もが自分ごととして理解できる機会をつくるため、本イベントへの出展を決めました。

また当社調査では、年収500万円以上の働き世代でも“将来の見通し不足”が不安の上位となり、54.6%が「経済的自由はない」と回答しています。こうした“見通し不安”の解消こそが、ファイナンシャル・ウェルビーイング（お金の安心・心のゆとり）につながると捉えています。

※参照「全国の働き世代の男女1,000人に聞いた「ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な安心・心のゆとり）」に関する意識・実態調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000020365.html)

本出展では、資産運用に関心はある一方で、不動産は未経験で「まずは考え方から知りたい」という投資初心者に向け、教育費・老後などライフイベントを見据えた「長期の備え」を検討しやすい場としてブースを設計しました。また「自分に合った判断の軸」を持ち帰れるよう、個別相談を実施しました。

■出展内容：ファイナンシャル・ウェルビーイングにつながる「自分に合った判断軸」を相談できる場に

ブースでは、来場者が自身の状況に照らして検討を進められるよう、情報を段階的に整理してお伝えしました。

入口として提示したのは、東京23区の賃料動向です。1万戸超の管理データをもとに、駅徒歩10分圏内と10分超で見られる立地差や、賃料が維持されやすい条件を実データに基づいて解説しました。あわせて、利回りといった単一の指標だけでは捉えにくい「将来価値」をどう考えるか、資産を一つの尺度で見ない「分散」の考え方も含め、判断の軸を整理して共有しました。

ブース内の様子個別相談中の様子



そのうえで、希望者には個別相談を実施し、ファイナンシャル・ウェルビーイングにつながる観点を具体化できるようご案内しました。

1つ目は「未来へ続く安心」です。需要のあるエリアの見極め方や駅徒歩10分圏といった分かりやすいデータに加え、機能性とデザイン、30年スパンの修繕計画など長期視点の情報を踏まえ、「この先も安心して保有できるか」という見通しを整理しました。

2つ目は「毎日の余裕につながる収益設計」です。底堅い賃貸需要を前提に、無理のない維持・修繕計画を含めて、長く安定した収益を目指すための考え方を共有し、数十年単位での継続性や将来的な可能性も視野に入れながら、暮らしのゆとりにどう結びつくかを検討しました。

さらに必要に応じて、年収・家計・ライフイベントに合わせた収支シミュレーションに落とし込み、どの条件を前提に検討を進めるべきかを整理する形で、ライフプランの検討につながる個別相談を行いました。

来場者で賑わう出展ブース

来場されたお客様からは、「専門用語をかみ砕いた説明で、初めてでも不安が小さくなり一歩踏み出せそうだと感じました」、「節税より“長く守る”という考え方が自分に合い、焦らず準備しようと思えました」、「団信の説明がわかりやすく、もしもの時に家族を守れる仕組みがあると知り安心感が生まれました」等、利回りの比較だけではなく「安心して長く保有できるか」という視点で、自身のライフプランに照らして考えられたとの感想が多数寄せられました。

私たちは、「将来の安心」を“資産”と“暮らし”の両面から設計し、将来のお金に関する不安を小さくすることで、一人ひとりの豊かさに寄与したいと考えています。これからも当社は、「将来価値」にこだわる投資ブランド「LENZ」を通じて、家族の2代3代先まで見据え、安心して長く保有できる将来価値のある不動産を提供してまいります。

