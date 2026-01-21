【LAND CRUISER×MIYOSHI RUG】ランドクルーザー公式アイテムから「MIYOSHI RUG」とコラボした完全ハンドメイドのプレミアムなラグを数量限定で発売

トヨタ・コニック・プロ株式会社

トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：武田淳一郎、以下「トヨタ・コニック・プロ」）は、『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS（ランドクルーザーオフィシャルアイテムズ）』の限定商品として、ランドクルーザーと『MIYOSHI RUG（ミヨシラグ）』とのコラボラグマットを1月23日（金）13：00よりオンラインストアにて数量限定で予約販売を開始いたします。

トヨタランドクルーザーのオフィシャルライフスタイルアイテムコレクション

『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』とは、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というアイデンティティやランドクルーザーが纏う世界観をプロダクトに落とし込んだトヨタ自動車公式のライフスタイルアイテムコレクションです。

MIYOSHIRUG

「MIYOSHI RUG」は、徳島県三好市内で50年以上続く老舗ラグファクトリーから技術を継承しているラグブランド。様々なアーティストやブランドとの協業を通じ、徳島県で長年受け継がれてきたラグ産業の継承と発展を目指して活動しています。タフティングという技法を用い、一点一点すべて職人によるハンドメイドで製作されるラグマットは、機械では出せない独特の風合いと高いクッション性、デザイン性が評価され、国内外からのコラボレーション依頼が舞い込んでいます。

LANDCRUISER×MIYOSHIRUG

丁寧で伝統的なモノづくりを大切にしながら、現代的な価値観のアイテムを発表する姿勢に共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。本コラボレーションでは、歴代ランドクルーザーの中でも、過去から現在に至るまで一貫して多くのお客様から愛され続ける“70”シリーズの車型を堂々とマットに落とし込んだ『VEHICLE RUG』と、ロゴをエンブレム風にあしらった『CIRCLE RUG』の2種類を、オンラインストアのみで限定数量にて発売いたします。

”Home & Garage”をテーマにした今期コレクションのスペシャルなコラボアイテムとなります。

≪商品について≫

タフティングガンと言う手持ちミシンを用いて、一点ずつすべての工程をほぼ手作業で製作されています。

タフティング技法により生み出される独特の風合いは、柔らかく優しい触り心地とともに、どこかヴィンテージなムードがあり、ぬくもりに満ちています。

“VEHICLE RUG”

歴代ランドクルーザーの中でも、永く支持され続けている“70”シリーズから、ショートボディの一台を堂々とそのままデザインへと落とし込みました。全長130cmと大きな存在感を放ちながらも、落ち着いた配色やラグならではの表情とクラシックなデザインが相まってインテリアにも馴染みのいいアイテムです。サイズ ：約W1300×H726mm

価格 ：\38,500（税込み）

“CIRCLE RUG”

クラシックなランドクルーザーロゴを中心に、ラグマットとしての使い勝手やデザインとしての安定感がある円形で製作しました。円部分の直径で約73.5cmと、使いやすいサイズ感です。

サイズ ：約W900×H735mm

価格 ：\22,000（税込み）

LANDCRUISER×MIYOSHIRUGSPECIALMOVIE

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MYtCvjxPKSE ]

徳島県三好市での国内生産を貫き、地域に根差した丁寧なものづくりの哲学によって生み出された本コラボラグの魅力を伝えるため、スペシャルムービーを制作しました。MIYOSHI RUGの表現に惹きつけられ集まった職人たちが受け継ぐ、確かな技術と熱意を本動画にてご紹介いたします。ぜひご覧ください。

■LAND CRUISER × MIYOSHI RUG SPECIAL MOVIE

https://youtu.be/MYtCvjxPKSE

【概要情報】『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS × MIYOSHI RUG』概要

〇WEBサイト

https://toyota.jp/info/landcruisercollection/

〇販売期間（予約受付開始）

2026年1月23日（金）13：00～

〇オンラインストア

・Yahoo! ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tcollection/

・楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/tcollection/

〇ご留意点

・オンラインストアでの予約受付の数には限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

・商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

○Official Instagram

https://www.instagram.com/land_cruiser_official_items/

【会社概要】トヨタ・コニック・プロ株式会社

■社名：トヨタ・コニック・プロ株式会社

■設立：2021年1月(創立1949年3月)

■資本金：50百万円

■株主：トヨタ・コニック株式会社（100%）

＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社(66%)、株式会社電通グループ(34%)＞

■代表者：代表取締役社長 武田 淳一郎

■事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など

■ウェブサイト：https://toyotaconiq-pro.co.jp

