【開催速報】「AI博覧会 Osaka 2026」本日開幕！熱気に包まれるマイドームおおさか

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、本日2026年1月21日（水）より2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/)」を開催いたします。

「AI博覧会 Osaka 2026」は、AIエージェント、生成AI、RAG、画像認識など、企業のAI活用を支援する最新のAI製品・サービスが一堂に集結する総合展示会です。「AIで甦る、関西の底力！導入加速で社会・経済に新風を」をキャッチコピーに掲げ、通算7回目、大阪の地では2回目の開催となります。

■開場直後から多くの来場者で賑わう会場

午前10時の開場と同時に、最新のAIトレンドを求める企業のDX推進担当者や経営者など、多くのビジネスパーソンが詰めかけました。

受付には開場を待つ来場者の列ができ、会場内は早くも熱気に包まれています。シリーズ累計来場者数が3万人を突破している本イベントへの、関西エリアにおける期待の高さがうかがえます。

■最新AIソリューションの体験と、注目のカンファレンス

会場内には、約50社による100製品以上のAIソリューションが出展しています。各社のブースでは、実際のデモンストレーションを通じて最新技術を体験できるほか、具体的な導入に向けた活発な商談が会場の至る所で早くも始まっています。

製造、物流、小売りなど多様な産業が集積する大阪の地で、AIによる実質的な課題解決に向けた意欲の高まりとともに、熱気あふれるスタートを切りました。

また、会場では様々な業界のトップランナーが登壇するカンファレンスも連日開催しています。

SigmaBrain株式会社 西森 大祐氏によるカンファレンス関西テレビ放送株式会社 小松 和平氏によるカンファレンス

生成AIの最新トレンドや、実用段階に入った「AIエージェント」の活用事例など、ビジネスのヒントとなるカンファレンスが多数予定されており、学びと発見を求める来場者で賑わいを見せています。

※カンファレンスの詳細情報は公式サイト「カンファレンス一覧」(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/?__lt__cid=9545e3d8-8d71-4221-a7ed-36e02fa57401#conference-area)をご参照ください。

■主催社代表 板羽 晃司のコメント

2026年最初のAI博覧会を大阪で開催できて大変光栄です。1年ぶりの開催となり、来場登録者数は1万人を超え、関西でのAIの関心の高さを感じております。

今回の「AI博覧会 Osaka 2026」は、昨年末に開催し大好評だった「AIエージェント博」の熱気を多数持ち込みました。2025年はAIエージェント元年と呼ばれましたが、2026年はいよいよAIエージェントが提案だけでなく、自律的に決断を下すフェーズに入ってくる年になるかと思います。ぜひ、関西の企業が多く登壇するカンファレンスや展示にて最先端の情報に触れていただきたく思っております。

日本の優れた企業が集まる大阪、関西を起点に、AI博覧会を通して「Japan as a No.1」を取り戻すきっかけを作れたらと思っております。

明日1月22日も17時までマイドームおおさかで開催しておりますので、皆さま、ぜひお立ち寄りください。

■「AI博覧会 Osaka 2026」開催概要

無料で来場登録する :https://event.aismiley.co.jp/event/15138/users/register?_gl=1%2a1fmdspd%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3NjgzNDg2NjMuQ2p3S0NBaUE5NWZMQmhCUEVpd0FUWFVzeEpDUnJMejV5VXpNS21HZU1YcXZvX0FaN2tYbFhlWGhhdnVvVWFmUW10SlkxVGd2dTJPbERob0N0blVRQXZEX0J3RQ..%2a_gcl_au%2aNDE2NzMxNDAwLjE3NjQ1ODA4NTI.

会期：2026年1月21日（水）～1月22日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：マイドームおおさか 展示ホール3F

住所：〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２－５

主催：株式会社アイスマイリー

後援：

・一般社団法人 日本ディープラーニング協会

・一般社団法人 生成AI活用普及協会

・一般社団法人 金融データ活用推進協会

・一般社団法人 データサイエンティスト協会

・一般社団法人 生成ＡＩ協会

・一般社団法人 ソフトウェア協会

出展社数：50社100製品以上

カンファレンス数：30講演以上

出展対象品目：

AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等

公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：メディア運営部

TEL：03-6452-4750

Email：event@aismiley.co.jp