ラスバレ5周年記念イベント『アサルトリリィ Last Bullet 5th Anniv. Thanks Stage 〜With Lilie〜』にMR映像体験ブースを出展

「アサルトリリィ」MR体験機 と 映像演出画像 ※写真はイメージです





フィールズ協賛ブースでは、現実世界と仮想空間を融合させる「Mixed Reality（MR）」技術を活用したオリジナルコンテンツをご体験いただけます。MRゴーグルをかけて「アサルトリリィ」MR体験機の操作レバーを叩くと、TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」（2020年TBSテレビほかにて放送）のエンディングテーマ「Edel Lilie」にあわせた映像演出が展開されます。「アサルトリリィ」の世界観に入ったかのような、ここでしか体験できない没入感のある内容です。