こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ラスバレ5周年記念イベント『アサルトリリィ Last Bullet 5th Anniv. Thanks Stage 〜With Lilie〜』にMR映像体験ブースを出展
円谷フィールズホールディングス株式会社の連結子会社であるフィールズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田永）は、1月30日（金）〜2月1日（日）に開催される、スマートフォン向けゲームアプリ「アサルトリリィ Last Bullet」の5周年記念イベント「アサルトリリィ Last Bullet 5th Anniv. Thanks Stage 〜With Lilie〜」に特別協賛し「MR特別体験ブース」を出展いたしますので、お知らせいたします。
本イベント会場内にてフィールズ協賛ブースを設置
MR技術を活用したここでしか見ることができない映像体験を提供いたします！
MR特別体験ブース イメージデザイン ※写真やイラストはイメージです
「アサルトリリィ」MR体験機 と 映像演出画像 ※写真はイメージです
フィールズ協賛ブースでは、現実世界と仮想空間を融合させる「Mixed Reality（MR）」技術を活用したオリジナルコンテンツをご体験いただけます。MRゴーグルをかけて「アサルトリリィ」MR体験機の操作レバーを叩くと、TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」（2020年TBSテレビほかにて放送）のエンディングテーマ「Edel Lilie」にあわせた映像演出が展開されます。「アサルトリリィ」の世界観に入ったかのような、ここでしか体験できない没入感のある内容です。
オリジナルグッズ販売＆限定キャンペーンの開催が決定！
オリジナル「アサルトリリィ」グッズ ※写真やイラストはイメージです
開催期間中の物販ブースにて、MR体験機に使用しているデザインをモチーフとしたオリジナル「アサルトリリィ」グッズを販売いたします。
MR体験機 下パネルシート
※写真やイラストはイメージです
※写真やイラストはイメージです
また、イベント開催期間中（1月30日（金）〜2月1日（日））に「アサルトリリィ」MR映像を体験された先着777名様にオリジナルステッカーのプレゼントを予定しております。
さらに、期間限定でオリジナルグッズや赤尾ひかる氏（一柳梨璃役）と夏吉ゆうこ氏（白井夢結役）のサイン入り下パネルシートが当たるフォロー＆リポストキャンペーンも予定しております。
キャンペーン開催期間：2026年1月30日（金）〜2月1日（日）
フィールズ公式X：https://x.com/Fields_Fan
【ステージイベント概要】
日程：2月1日(日)
会場：CITY HALL & GALLERY GOTANDA 内「ホール」
（東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング3階）
内容：ミニ音楽ライブ、ミニ朗読劇、トーク・バラエティ など
出演者(敬称略・予定)：赤尾ひかる（一柳梨璃役）、夏吉ゆうこ（白井夢結役）
藤井彩加（相澤一葉役）、前田佳織里（今叶星役）
※出演者は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【展示イベント概要】
日程：1月30日(金)〜2月1日（日）
会場：CITY HALL & GALLERY GOTANDA 内「ギャラリー」
（東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング3階）
内容：「アサルトリリィ Last Bullet」ゲーム内実装キャラクター80名イラスト展示
チャーミィ着ぐるみとのグリーティング
飲食メニュー&グッズ販売
フィールズ協賛「アサルトリリィ」MR映像体験ブース展示 等
アサルトリリィ Last Bullet 5th Anniv. Thanks Stage 〜With Lilie〜
URL: https://assaultlily-pj.com/news/2025/1001/1-2
本件に関するお問合わせ先
フィールズ株式会社 デジタルコミュニケーション企画部 プロモーション課
西塚/ 栗原/ 阿久津/ 柳谷/ 佐藤
東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー23F
TEL ： 03-5784-2105 Mail ： product@fields.biz
関連リンク
フィールズ公式X
https://x.com/Fields_Fan
アサルトリリィ Last Bullet 5th Anniv. Thanks Stage 〜With Lilie〜
https://assaultlily-pj.com/news/2025/1001/1-2