BIGO LIVE、7回目となる「BIGO Awards Gala 2026」を韓国・ソウルで開催

ソウル、韓国 -Media OutReach Newswire- 2026年1月21日 - Boonline Service Japan株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：何薇）が運営するライブ配信サービス「BIGO LIVE」は、年間恒例のフラッグシップイベント「BIGO Awards Gala 2026」を、2026年1月23日（金）に韓国・ソウルにて開催することを発表しました。





BIGO Awards Gala 2026について





BIGO LIVEは、世界150か国以上で展開し、6億人以上の登録ユーザーを有する、世界でも有数の急成長を遂げるソーシャル生配信プラットフォームのひとつです。

本イベントは、「SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS」をテーマに、KBSホールにて開催され、世界中のBIGO LIVEライバーが、この1年間に生み出してきた情熱と創造力を称える特別な祭典となります。

今年のテーマ「SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS」のとおり、BIGO LIVEのライバーたちの情熱が、ソウルの街を鮮やかに彩ります。

BIGO LIVEのライバーおよびファミリーの情熱と才能を称える本祭典は、参加者全員で喜びを分かち合う、記憶に残る特別なひとときとなります。

ソウルは、創造性・テクノロジー・カルチャーが融合する都市であり、BIGO LIVEがこれまで育んできた活発なグローバルコミュニティを象徴する存在です。そのため、本年のBIGO Awards Galaの開催都市として選定されました。

本イベントには、アジア、欧州、中東、北米、中南米、アフリカなど世界各地から1,200名以上のゲストが集まる予定です。

イベントの幕開けとなる一般公開のレッドカーペットでは、本祭典の活気と躍動感をいち早く体感いただけます。

◾️代表コメント

BIGO LIVEの代表は次のように述べています。

「ダイナミックなエネルギーあふれるソウルは、BIGO Awards Gala 2026の開催にふさわしい舞台です。

『SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS』は単なるテーマではなく、BIGO LIVEライバーの才能と情熱が輝くプラットフォームを表現しています。

この活力あふれる街にグローバルコミュニティが結集し、これまでの成果や構築してきた力強い絆を称えられることを非常に嬉しく思います。」

◾️表彰およびステージプログラム

式典では、この1年間に活躍した200名以上のライバーおよびファミリーが表彰されます。

受賞者にはトロフィーとアプリ内報酬が贈られるほか、特に注目された受賞者は、BIGO LIVEプラットフォーム内に加え、韓国・江南区の広告の中心地に設置された大型デジタルサイネージでも紹介されます。

また、イブニングイベントでは、ライブ音楽やバンドショーなど、多彩で魅力的なパフォーマンスが繰り広げられます。

特別ゲストとして、韓国のガールズグループ「FIFTY FIFTY」および「tripleS」も登場し、世界の創造力がリズムに合わせて響き合う、臨場感あふれる雰囲気を創出します。

さらに、BIGO LIVE公式キャラクター「BIちゃん」「GOちゃん」をフィーチャーした特別ブラインドボックスのコレクションを公開し、エキサイティングな夜を彩るサプライズ企画も実施されます。

◾️オンライン配信について

世界中の視聴者に向けて、式典の模様は以下のチャンネルにてライブ配信されます。

BIGO LIVE Music Live Houseチャンネル（BIGO ID：music）

BIGO LIVE公式ウェブサイト（Bigo.tv）

配信スケジュール（GMT+9）

・レッドカーペット：15:00〜

・式典本編：19:00〜

配信中には、視聴者参加型投票が実施され、

・「MOST POPULAR BROADCASTER（人気No.1ブロードキャスター）」

・「MOST POPULAR FAMILY（人気No.1ファミリー）」

・「GALA STAR（ガーラスター）」

の3つの特別賞が選出されます。

◾️BIGO LIVEへの参加方法

BIGO Awards Gala 2026をお楽しみいただくには、BIGO LIVEアプリをダウンロードいただくか、公式ウェブサイトをご覧ください。

BIGO LIVEについて

BIGO LIVEは、世界で最も急成長しているライブストリーミング型ソーシャルコミュニティのひとつです。ユーザーはリアルタイム配信を通じて、人生の大切な瞬間を共有したり、才能を披露したり、世界中の人々と交流することができます。

2016年3月に創設され、現在はシンガポールを拠点とするBIGO Technologyが運営。世界150か国以上で展開し、6億人以上のユーザーに利用されています。