【泡沫のユークロニア】RiRi氏描きおろしイラストを使用したバースデーグッズセットが発売！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、Nintendo Switch用ソフト『泡沫のユークロニア』より、RiRi氏描きおろしイラストを使用したバースデーグッズセットをブロッコリーオンラインにて受注生産販売いたします。
『泡沫のユークロニア』バースデーグッズセットVol.1は「75mm缶バッジ」「アクリルカード」「書きおろしメッセージブロマイド」「アクリル色紙」と、バースデーグッズが収納できる「専用巾着ポーチ」をセットにしてお届けします。現在、「矢代」のご予約を受付中です。
ご注文いただいたセットは、各キャラクターの誕生日に合わせてお届け予定です。受注期間はキャラクターごとに異なります、詳細は「泡沫のユークロニア」ニュースページをご確認ください。
https://licobits-game.com/uchronia/news/detail.php?id=260109-1
●泡沫のユークロニア バースデーグッズセット「矢代」vol.1
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent264/
価格：3,300円(税込)
受注期間：2026年1月21日（水）12:00〜2026年2月16日（月）23:59
出荷時期：2026年5月中旬から下旬にかけて（矢代の誕生日頃）順次出荷予定
缶バッジ アクリルカード 書きおろしメッセージブロマイド
アクリル色紙 専用巾着ポーチ（共通デザイン）
●泡沫のユークロニア バースデーグッズセット「帷」vol.1
価格：3,300円(税込)
受注期間：2026年4月下旬頃開始予定
出荷時期：2026年7月下旬から8月上旬にかけて（帷の誕生日頃）順次出荷予定
●泡沫のユークロニア バースデーグッズセット「淡雪」vol.1
価格：3,300円(税込)
受注期間：2026年7月中旬頃開始予定
出荷時期：2026年10月中旬から下旬にかけて（淡雪の誕生日頃）順次出荷予定
●泡沫のユークロニア バースデーグッズセット「依」vol.1
価格：3,300円(税込)
受注期間：2026年9月中旬頃開始予定
出荷時期：2027年1月上旬から中旬にかけて（依の誕生日頃）順次出荷予定
●泡沫のユークロニア バースデーグッズセット「露草」vol.1
価格：3,300円(税込)
受注期間：2026年12月上旬頃開始予定
出荷時期：2027年3月上旬から中旬にかけて（露草の誕生日頃）順次出荷予定
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
