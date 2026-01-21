産業の勢いと幅広い最終用途需要が化学産業の成長を後押しグローバル・マーケット・モデルの分析は、技術革新、貿易動向、産業ニーズの変化が化学分野にどのような影響を与えているかを示しています
二〇二五年七月版グローバル・マーケット・モデルの予測による洞察では、世界の化学産業は、持続的な産業活動、都市開発、高度な化学ソリューションに対する需要拡大を背景に、引き続き成長していることが示されています。マクロ経済および貿易関連の圧力が残る一方で、産業の規模、多様性、そして各産業への広範な統合が、長期的成長を支える強固な基盤となっています。
二〇二四年における化学産業の市場規模は五兆〇一五〇億ドルであり、二〇二四年から二〇三四年にかけて年平均成長率七・二％で成長すると予測されています。この成長は、製造、医療、電子機器、農業、包装分野における重要な役割に加え、バイオ由来および高機能化学品への段階的な移行を反映しています。
化学産業はどのようなパフォーマンスが見込まれているのか
市場規模と経済への貢献
・世界の化学市場は二〇二四年に五兆〇一五〇億ドルに達しました。
・同産業は世界の国内総生産の四・二％を占めました。
・産業の拡大は二〇三四年まで年平均成長率七・二％と予測されています。
成長を支える主要要因
・環境配慮型およびバイオ由来化学品配合における継続的な技術革新。
・高付加価値の特殊化学品への資本配分の増加。
・電子機器、医薬品、医療分野からの消費拡大。
・電子商取引の成長に伴う包装需要の増加。
・下流需要を安定的に支える強固な産業エコシステム。
化学産業の構造を特徴づける要素とは何か
化学製品は、有機および無機原料を複雑な加工および配合技術によって転換することで製造されています。この幅広い製品基盤により、化学産業は多様な最終用途分野に対応しています。
・二〇二四年には、エチルアルコールおよび基礎有機化学品分野が最大の構成要素となり、世界市場価値の二八・二％を占めました。
・この優位性は、燃料、工業用溶剤、中間体、農業用途からの持続的な需要を反映しています。
予測修正と市場圧力
・二〇二五年七月の予測では、二〇二四年から二〇三四年の期間について、二〇二五年一月版と比較して〇・二三％の下方修正が含まれています。
・この調整は、以下を含む構造的および循環的要因の組み合わせを反映しています。
・化学品輸出に対するアメリカ合衆国の関税案に関連した世界的な貿易混乱の可能性。
・国境を越える化学品供給網における継続的な不確実性。
・自動車および建設分野からの需要が予想を下回っていること。
・特に天然ガスおよび石油化学誘導品における原料価格の変動。
・一部の持続可能化学品および特殊化学品分野における採用速度の鈍化。
これらの要因にもかかわらず、修正幅は産業全体の規模および長期的な需要基盤と比較すると限定的です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339631/images/bodyimage1】
地域動向は化学市場にどのような影響を与えているのか
世界の化学品消費における中国の役割
・中国は二〇二四年に世界最大の化学市場であり、世界消費量の二〇・九％を占めました。
・市場の強さは以下の要因によって支えられています。
・先進地域および新興地域の双方に広がる大規模な農業および産業基盤。
・汚染防止および持続可能性に対する規制の強化。
・大規模な消費者人口と確立された製造エコシステム。
中国の規模と供給網全体への統合は、引き続き世界の価格形成、生産量、投資動向に影響を与えています。
化学産業全体の見通しはどうか
長期予測はわずかに下方修正されたものの、化学産業は引き続き基礎的に強靱です。産業拡大、都市化、そしてバイオ由来および特殊化学技術の段階的進展が成長を支えています。一方で、貿易不確実性、原料価格の変動、一部最終用途市場における回復の遅れは、引き続き対応すべき課題です。
総じて、産業の幅広さ、各分野における不可欠な役割、そして継続的な技術革新により、今後十年間にわたり持続的な重要性と成長が見込まれています。
グローバル・マーケット・モデルで化学産業のより深い洞察を取得
以下を含む、化学分野の詳細指標にアクセスできます。
・事業者数
・産業全体の雇用水準
化学産業の見通しをさらに詳しく知りたい方は、こちらからお問い合わせください。
http://www.globalmarketmodel.com/demo-request
配信元企業：The Business research company
