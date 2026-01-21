[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。1月12日から1月18日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■70代はヘルステックに積極的!?1万人調査で見えた健康意識のリアル

#マーケティング#社会課題#インサイト/調査#トレンド#ヘルスケア

健康意識の機微をつかむため、電通ヘルスケアチームでは大規模定量調査「ウェルネス1万人調査」を定期的に実施しています。2025年の最新の調査では、初めて70代も含む1万人に対象を広げました。今回は、対象を広げることでより明確になった年代別の視点から、「健康意識の“高い” or “低い”における細かな違い」をご紹介します。

著者：瀧澤 菜穂（電通 第6マーケティング局）

■求める人財獲得に向け、インターンシップ開発で押さえるべきポイント

#マーケティング#経営/企業#就職活動#Z世代

電通の対学生ブランディングを目的に、電通マーケティングインターンシップ2025を初開催！電通の採用ブランディングエキスパートのメンバーが、自社（電通）のブランディングを目的として実施したインターンシップについてご紹介しながら、インターンシップ開発におけるポイントを解説します。

著者：西井 美保子（電通 第6マーケティング局）

■AIを活用したデザインシステムによるDesignOpsの強化

#デジタル/テクノロジー#クリエイティブ#AI

DesignOps（デザインオペレーション）とは、組織内でデザイン業務を効率的かつ効果的に進めるための機能やチームのことを指します。本記事では、エージェント型のデジタルプロダクトデザインへの移行を進めながら、次世代の組織パラダイムに対応するために重要な、DesignOpsの強化の仕方について解説します。

著者：frog

■“Go West Chapter Ⅱ” ～いざ、NRF EUROPE！（イギリス編）

#マーケティング#メディア/コンテンツ#リテール

ヨーロッパではパリで初開催となったNRF EUROPE 2025の模様をお伝えしている本稿。前半のフランス編に続き、後半はイギリスの店舗や世界最大規模のソーシャル・デザインイベント：London Design Festival2025の様子もお伝えします。併せて“欧州のリテール・コマースのいま”を少しでもご体感ください。

著者：木村 仁昭（電通 リテールマーケティング局）

■2026年1月のトレンドワード

＃トレンド

テクノロジーやAIは活用の実装レベルが問われ、企業の姿勢や人の出会い方までが変わり始めています。いま注目されているのは、技術そのものの新しさよりも、「どう使い、どう伝え、どう社会に組み込むか」。「MCP」に象徴されるAI活用の基盤、ブランドの信頼に関わる「AIウォッシング」、新たな出会いの形「メタバース婚活」など、ビジネスやマーケティングの感度を保つために抑えておきたいトレンドを紹介します。

