～スロット新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズ第2弾が登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、1月21日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/72ffe8
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年1月21日販売商品（全5アイテム）
【クッションカバー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【LEDキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-ぼーなすえんど
【ステッカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【オリジナルサウンド目覚まし時計】沖ドキ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339497/images/bodyimage1】
【クッションカバー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
価格: \2,200 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-cushion_cover-okidoki_duo_encore.html
スロット新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズ第2弾が早くも登場！！
沖ドキ！シリーズ初となるクッションカバー。
パステル調のカラーリングやチェック柄など、
カナちゃん＆ハナちゃんのかわいさを最大限に引き立てるデザインにしてみました♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339497/images/bodyimage2】
【LEDキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
価格: \888 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring_l-okidoki_duo_encore.html
人気のLEDキーホルダーがバージョンアップ！
今までは点灯時にLEDライトの形が見えていましたが、
新バージョンではデザイン全体がきれいに光る仕様になり、明るさも2段階で調節できるようになりました。
裏蓋を外せば電池の交換ができる仕組みは従来型と一緒なので、
繰り返し使うことができますよ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339497/images/bodyimage3】
【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-ぼーなすえんど
価格: \888 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring-okidoki_duo_encore-bonusend.html
ボーナス終了画面をあしらったアクリルキーホルダー。
8mmの極厚アクリルを使用し、さらに表と裏のそれぞれに印刷することで「ぼーなすえんど」の文字が浮かび上がって見える仕掛けになっています♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339497/images/bodyimage4】
【オリジナルサウンド目覚まし時計】沖ドキ！
価格: \5,550 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-alarmclock-okidoki_duo_encore.html
オリジナルサウンドの目覚まし時計に初代「沖ドキ！」が登場！
しかも初公開となるオリジナルボイス入り♪
通常はピキーン→「やったぁ」→私バージョンアップ！の流れですが、今回は特別に「おっはよー」というセリフになっています。
カナちゃんに起こしてもらえる幸せをぜひ味わってください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339497/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
