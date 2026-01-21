「AtomMan G7 Pro」 GeForce RTX 5070 Laptop 搭載、高性能ゲーミングミニPC 登場！
2026年1月20日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した高性能ゲーミングミニPC 「AtomMan G7 Pro」 を発表いたしました。
本製品は、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop（8GB GDDR7）を中核に据え、Intel Core i9-14900HX プロセッサーを組み合わせた高性能モデルです。AAA級ゲームをはじめ、AI処理やクリエイティブ制作など、GPU性能が求められる高負荷アプリケーションに幅広く対応します。
「G7 Pro」商品ページ：
NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop
AtomMan G7 Pro は、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop（115W）を搭載し、798 AI TOPS / 4608 CUDA コアを実現します。RTX 4070ノートPC GPU と比較して、ベンチマーク性能は 約14.6%向上し、エネルギー効率にも優れています。
また、RTX 50シリーズ専用のDLSS 4テクノロジーは、AIフレーム生成を活用し、DLSS 3と比較してフレーム数を大幅に増加させ、高画質化と低遅延を実現します。さらに、第4世代 RT コアと第5世代 Tensor コアによる次世代レイトレーシング技術をサポートし、リアルな光と影の表現と没入感のあるビジュアル体験を提供します。
Intel Core i9-14900HX プロセッサー
AtomMan G7 Pro は、24コア・32スレッド構成の Intel Core i9-14900HX（最大5.8GHz）を採用します。最新ゲームを高設定で安定して動作させるだけでなく、複雑なマルチタスクやプロフェッショナルな制作ワークフローにおいても高い処理能力を発揮します。
高負荷環境でも安定動作する冷却設計
デュアルファン、6本のヒートパイプ、三面排気構造を組み合わせた冷却システムにより、CPU・GPUの発熱を効率的に排出します。
最大200Wのピークパフォーマンスを引き出しつつ、長時間のゲームプレイや高負荷処理でも安定した動作を実現します。
拡張性・操作性・接続性を兼ね備えた設計
・DDR5-5600 MHz SODIMMスロット×2：最大 96GB 対応
・M.2 2280 NVMe SSD スロット ×2：最大 8TB 拡張可能
・Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / 2.5Gb Ethernet 対応
・USB4 / HDMI 2.1 による8K・2画面出力 対応
また、物理ボタンによる ゲームモード／オフィスモード切替を搭載し、専用コントロールセンターからRGBライティング、ファン制御、システムモニタリングを直感的に操作できます。
製品概要：
製品名： AtomMan G7 Pro
CPU： Intel Core i9-14900HX
GPU： NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop
メモリ： DDR5-5600 MHz SODIMM×2（最大96GBまで）
ストレージ： M.2 2280 NVMe SSD ×2（合計最大8TBまで）
ネットワーク： Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / 2.5Gbps RJ45 LAN
映像出力： USB4 / HDMI 2.1（8K・2画面対応）
冷却： デュアルファン + 6ヒートパイプ + 三面排気構造
Minisforumについて
Minisforum は、高性能かつコンパクトなPC製品をグローバルに展開するブランドです。日常利用からビジネス、ゲーム、AI、クリエイティブ制作まで、多様なニーズに応える製品開発を通じて、革新的で快適なコンピューティング体験を提供しています。
