デジタル電池内部抵抗測定器の世界市場2026年、グローバル市場規模（据置型、携帯型）・分析レポートを発表
2026年1月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタル電池内部抵抗測定器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、デジタル電池内部抵抗測定器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界のデジタル電池内部抵抗測定器市場の現状と将来展望を明らかにしたものです。世界市場規模は2024年に約55.6百万米ドルと評価されており、2031年には約81.4百万米ドルに拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は5.7パーセントと見込まれており、安定した拡大が続く市場であると位置付けられています。また、米国の関税制度や各国の政策調整が、市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
デジタル電池内部抵抗測定器とは、電池の内部抵抗を高精度で測定するための計測機器です。内部抵抗は電池性能を左右する重要な指標であり、充放電効率に影響するだけでなく、安全性や使用寿命にも直接関係します。
そのため、本装置は電動化社会や蓄電技術の進展に伴い、品質管理や保守点検の分野で重要性が高まっています。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、数量的分析と質的分析の両面から包括的に構成されています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争環境の変化、市場成長を左右する要因を詳細に検討しています。さらに、主要企業の事業概要や代表的な製品、市場シェアの推計を通じて、市場構造を立体的に把握できる内容となっています。
________________________________________
市場規模の分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と予測が示されています。地域別および国別の分析により、各地域の成長特性や市場成熟度の違いが明確にされています。
また、タイプ別および用途別の分析を通じて、将来的に成長が期待される分野を特定できる構成となっています。
________________________________________
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、デジタル電池内部抵抗測定器の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場に影響を与える競争要因を分析することにあります。
これにより、事業戦略や投資判断に役立つ基礎情報を提供しています。
________________________________________
主要企業としては、Hioki、ITECH、Megger、FLUKE、DV Power、Hopetech、Uni-Trend Technology、KIKUSUI、Shenzhen Everbest Machinery、Applent Instruments、Huazheng Electric、GESTERが取り上げられています。
各社について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、展開地域、最近の事業動向が整理されています。これにより、競争環境の特徴と各社の立ち位置が明確に示されています。
________________________________________
市場は装置の形態別に据置型と携帯型に分類され、用途別には動力用電池、蓄電用電池、民生用電池に区分されています。
特に再生可能エネルギーや電動車両分野の拡大により、蓄電用電池および動力用電池向け需要の成長が注目されています。
