LocationMind株式会社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、LocationMind株式会社（東京都千代田区 代表取締役CEO 桐谷直毅、以下LocationMind）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
LocationMindは、位置情報解析技術の社会実装を目指す東京大学発の地理空間AI企業です。人流（人の流れ）ビッグデータの処理及び人流データの可視化・分析、AIを活用した人流予測サービスの展開し、GPS等の測位信号自体にセキュリティ施策を付与する特許技術の開発・提供しています。
同社では、今後の発展を見据えて業務管理体制の強化のためにシステム導入を検討していました。ZACの選定にあたっては、個別原価計算を効率化できる点、システム一元化による内部統制の強化が期待できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もIT業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
