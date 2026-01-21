「さいたま市エコドライブコンテスト」でファインモータースクールが優勝、自動車免許教習中からエコドライブが学べる「楽エコ教習」の効果を実証

エコドライブを取り入れた新規免許取得者向け教習『楽エコ教習』を 2008 年より実施している指定自動車教習所ファインモータースクール (株式会社臼田、本社 : 埼玉県さいたま市／代表取締役 :臼田和弘／ 048-641-7185) は 、 2025年11月開催「さいたま市エコドライブコンテスト」（主催：さいたま市、共催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）において優勝したことをお知らせいたします。





コンテストにエントリーした全227チーム（1,042人）の中で、最高得点となる99.96点を獲得しました。日頃お客さまに提供している「楽エコ教習（エコドライブ）」の成果を、自ら実証する結果となりました。去る1月17日（土）に開催された表彰式では、営業企画部マネージャーの矢野晃敬が「いつも通りの運転で、このような結果を出すことができました。日頃からエコドライブを実践する人が増えていくきっかけになればうれしいです」とコメントしました。エコドライブを正しく実践することでCO2排出量の削減や燃費向上につながり、安全運転の促進にも寄与します。また、車にとっても無理のない運転方法であるため、大切な車を長く使うことにもつながります。ファインモータースクールはこうした効果のあるエコドライブを実践できる「エコドライバー」を一人でも多く社会に送り出してまいります。＜ファインモータースクールのエコドライブへの取り組みは、「楽エコ教習」からスタート＞楽エコ教習は、免許取得時から無理なく自然にエコドライブが身につく教習です。エコドライブとは、安全性が高く、環境負荷を低減し、経済性にも優れた運転方法および自動車の使用方法を指します。2008年、教習所ならではの地球環境保全の取り組みとして検討を重ねた結果、楽エコ教習を開発し提供を開始しました。従来の教習カリキュラムを全面的に見直し、専門家の指導のもと、運転の基本的動作から運転技術、メンテナンス方法まで、エコドライブの要素をすべての学科教習・技能教習に組み込んでいる点が特徴です。本取り組みは、2008年開始以来、いまだ日本で唯一の教習プログラムとなっています。楽エコ教習の卒業生には埼玉県より、エコドライブの知識を得たことを意味する認定証「エコドライブアドバイザー証」が交付されるほか、当スクールオリジナルの楽エコ認定証を発行しています。



■ さいたま市エコドライブコンテスト概要と成果について



本コンテストは、車から排出されるCO2の削減および安全運転技術向上を目的として、さいたま市と、包括連携協定を締結しているあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が共催で実施したものです。参加者は自動車に専用タグを取り付け、スマートフォンアプリを通じて、急ハンドル・急ブレーキ・速度超過等などの運転状況が点数化され、他の参加者やチームとスコアを競いました。収集された運転データはマッピングされ、今後のさいたま市の道路環境改善や今後の交通安全対策に役立てられる予定です。









ファインモータースクールは今後も、免許取得の段階からエコドライブを学べる「楽エコ教習」を通じて、交通安全の向上と環境に配慮した運転の普及に取り組んでまいります。





【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339669/images/bodyimage1】





・表彰式の様子（さいたま市 副市長、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、ファインモータースクール）







・公式サイトニュースリリースページURL：

https://www.fine-motorschool.co.jp/news/press/20260121/



（会社概要）

社名： 株式会社臼田

代表取締役：臼田和弘

設立： 1962年(昭和37年)

事業概要：自動車教習所ファインモータースクール3校（上尾、西大宮、大宮）の運営

本社：〒330－0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-322-3

会社サイト：http://www.fine-motorschool.co.jp

