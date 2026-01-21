女子ソフトボール部ギャラクシースターズ 新加入選手のお知らせ
SGホールディングスグループのオフィシャルスポーツクラブである女子ソフトボール部「ギャラクシースターズ」は、1月1日付で、小野寺萌選手を、1月21日付で、樋口菜美選手・小西陽菜選手の3名をチームに迎えましたので、お知らせします。
■小野寺 萌（#26）
コメント
見ていて元気になったりワクワクしてもらえるように明るく元気に頑張ります！
応援よろしくお願いします！ポジション
外野手生年月日
2000年9月21日出身地／出身校
岩手県／東海学園大学身長
158cm投／打
右／右
■樋口 菜美（#2）
コメント
今シーズンからSGホールディングスでプレーします。樋口です。
ソフトボールを好きでいてくれて、応援してくれてありがとうございます！
皆さんと最高の景色を見られるよう頑張るので応援よろしくお願いします！ポジション
外野手生年月日
1994年3月11日出身地／出身校
徳島県／園田学園女子大学身長
165cm投／打
右／右
■小西 陽菜（#7）
コメント
今シーズンよりSGホールディングスでプレーすることになりました。
見ていてワクワクドキドキするような瞬間をお届け出来るように新天地で精一杯頑張ります！応援よろしくお願いします！ポジション
内野手生年月日
2005年2月3日出身地／出身校
富山県／金沢高等学校身長
164cm投／打
右／左
SGホールディングスギャラクシースターズは、2005年に発足した女子ソフトボールチームです。現在は、東地区・西地区それぞれ8チームが加盟する国内最上位リーグ「JD.LEAGUE」に参画しています。4月に開幕する2026シーズンでは、目標であるダイヤモンドシリーズ進出を目指し、チーム一丸となって練習に励んでいます。
■SGホールディングスグループのスポーツ活動支援について
SGホールディングスグループは、スポーツの振興を通じて従業員の健全な身体・精神づくりや、地域とのコミュニケーション強化に取り組んでいます。オフィシャルスポーツクラブである陸上競技部と女子ソフトボール部は、選手を従業員として雇用しながら、競技に集中して取り組める環境を整えています。また、グループ創業の地である京都で開催されている「全国高等学校駅伝競走大会」への協賛や、オフィシャルスポーツクラブの所属選手による小中学生向けの講習会の実施など、スポーツを通じた社会貢献・次世代育成を行っています。
陸上競技部 Webサイト
https://www.sg-hldgs.co.jp/trackfield/
女子ソフトボール部 Webサイト
https://www.sg-hldgs.co.jp/softball/